Wiedźmin: Stary Świat - nowa przygodowa gra planszowa w znanym uniwersum, która dosłownie rozbiła bank

Saga o przygodach Geralta z Rivii jest znana praktycznie każdej osobie na świecie. W związku z jej popularnością powstało już mnóstwo adaptacji, zarówno w branży filmowej, jak i growej. Natomiast do tej pory miłośnicy planszówek musieli obejść się smakiem. Wszystko się zmieniło, gdyż do sprzedaży trafiła tytułowa gra planszowa Wiedźmin: Stary Świat. Równie ciekawa jest jej historia, ponieważ gra zaczynała na platformie crowdfundingowej, gdzie zebrała ogromną wręcz sumę.

Wiedźmin: Stary Świat to zupełnie nowa gra planszowa, osadzona w uwielbianym przez wszystkich fanów świecie. Wyróżnia ją jednak nie tylko rozgrywka, ale także kulisy jej naprawdę zdumiewającej historii.

Przy tym projekcie brało udział wiele osób z dwóch zespołów - Go On Board (twórcy gier planszowych, takich jak Titans i Valhalla) oraz znany niemal każdemu CD Projekt Red. Gra rozpoczęła swoją przygodę w połowie 2021 roku od kampanii crowdfundingowej w dwóch serwisach: Kickstarter oraz Zagramw.to (zbiórki tylko na gry planszowe). Obie kampanie zakończyły się "monstrualnym" wręcz sukcesem. W serwisie Zagramw.to kwotę potrzebną do realizacji gry ustalono na 100 tys. zł. Zebrano jednak... prawie 7 mln zł (dokładnie 6 914 810 zł). Zbiórka na Kickstarterze okazała się jednak dużo bardziej owocna, albowiem udało się zebrać 6 840 648 euro z 250 tys. wymaganych. Osiągnięcie jest doprawdy zdumiewające i tylko pokazuje, jak bardzo fani cenią sobie całą serię.

Przechodząc jednak już stricte do omówienia gry: akcja dzieje się na wiele lat przed zaczęciem całej sagi o Geralcie. Wcielamy się więc w rolę jednego z zabójców potworów i przemierzamy świat, w którym ich plaga nawiedziła Kontynent. Rozgrywkę będziemy mogli prowadzić w pojedynkę lub maksymalnie w 5 osób. Do wyboru graczy jest pięć wiedźmińskich szkół. W trakcie gry każdy uczestnik będzie walczył o zdobycie trofeów, aby w ten sposób okryć chwałą swoją szkołę. Do dyspozycji zostanie udostępniona także talia kart, którą gracze będą kompletować i używać podczas rozgrywki. Różnorakich zadań oraz aktywności będzie całkiem sporo, włączając w to kościanego pokera. W grze znajdziemy figurki postaci oraz potworów. Dostępne będą dwie edycje - Standardowa oraz Deluxe (więcej figurek i elementów rozgrywki) - oraz trzy rozszerzenia - Skellige, Magowie oraz Legendarne Łowy. Ceny zostały podane w poniższej tabelce. Każda pozycja jest już możliwa do nabycia w polskich sklepach.

Edycja Standardowa Edycja Deluxe Dodatek Skellige Dodatek Magowie Dodatek Legendarne Łowy około 240 zł około 480 zł około 170 zł około 200 zł około 180 zł

