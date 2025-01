Project Birdseye - twórcy The Callisto Protocol prezentują roguelike umiejscowiony w świecie gry. Pierwsze fragmenty rozgrywki

Jeszcze przed premierą The Callisto Protocol miało rozpocząć serię na wzór Dead Space'a - jak przystało na domyślnego duchowego spadkobiercę. Koncept był obiecujący, tak samo jak zupełnie nowe uniwersum, z wielkim ponurym więzieniem Black Iron w samym centrum. Niestety, ale kilka czynników z kiepskim stanem na premierę na czele sprawiło, że gra miała bardzo nieudany start. I dopiero teraz powoli dowiadujemy się, co robi Striking Distance po przetasowaniach.

Project Birdseye przedstawiany jest jako luźniejsze przedsięwzięcie od Striking Studios w formie szybkiego, komiksowego roguelike'a.

Rynkowa porażka The Callisto Protocol była na tyle duża, że spowodowała odejście samego Glena Schofielda, szefa i założyciela zespołu. Striking Distance musiało się przegrupować. Po naprawieniu w sporym stopniu rzeczonej gry wstępnie zapowiedzieli inny tytuł AAA. Jakkolwiek nie wiemy jeszcze, co jest przygotowywane, jakaś część studia szykuje sobie interesujący poboczny tytuł. Co ciekawe, rzecz będzie się działa w tym samym uniwersum, choć oczywiście stylistyka i gatunek to już coś zupełnie odmiennego.

Project Birdseye to cechujący się szybkim tempem roguelike, mogący nieco przywodzić na myśl Hadesa od Supergiant Games. Tutaj także przyjdzie nam odstrzeliwać całe hordy przeciwników przy pomocy zdobywanej po drodze broni i specjalnych zdolności - tylko oczywiście na terenie Black Iron. Ale to i wyskakujące na nas monstra będą raczej jedynymi elementami pokrewnymi z The Callisto Protocol. Zamiast fotorealistycznego survival horroru z perspektywy trzeciej osoby mamy dynamiczną rozwałkę z widokiem z góry w komiksowej stylistyce. Trudno powiedzieć, czy Striking Distance stara się trochę zbadać rynek, ewentualnie nie pozwolić mu zapomnieć o tym settingu, czy to rzeczywiście luźny projekt na boku - tak czy inaczej gameplay wygląda ciekawie.

Źródło: IGN