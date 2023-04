The Callisto Protocol - Striking Distance wprowadza kolejną aktualizację. Nowe opcje wpływające na rozgrywkę

Miał być duchowy następca Dead Space (którego byli członkowie znajdują się przecież na pokładzie), ale po drodze wiele rzeczy po prostu nie wyszło. Krytyka spadła nie tylko na fatalną optymalizację, ale niedosyt pod kątem zawartości. Niemniej jednak projekt nie został porzucony przez wydawców, którzy ewidentnie w dalszym ciągu liczą na to, że ich inwestycja wyjdzie na prostą. Tym samym deweloperzy w dalszym ciągu dokładają kolejne usprawnienia związane z rozgrywką.

Striking Distance wprowadza do The Callisto Protocol aktualizację 5.01, dodającą chociażby tryb Dismemberment Mode, a także opcję, która pozawala na pomijanie filmowych przerywników.

Jednym z najpopularniejszych aspektów rozgrywki w pierwszym Dead Space - którego remake święcił triumfy na początku tego roku - był znakomity system odcinania kończyn. No to twórcy The Callisto Protocol wprowadzili w najnowszej aktualizacji Dismemberment Mode, który umożliwi natychmiastowe rozczłonkowywanie wroga strzałami lub ciosami. Z racji, że to mimo wszystko zmienia rozgrywkę w sposób korzystny dla gracza, załączenie owego trybu uniemożliwia zdobycie wszelkiego rodzaju trofeów czy osiągnięć. Jest to zdecydowanie opcja przeznaczona docelowo na drugą rozgrywkę. Chyba, że kogoś achievementy nie interesują.

Co więcej, od teraz wszelkie cutscenki w The Callisto Protocol mogą zostać pominięte. Cóż, zarówno to, jak i w szczególności wspominane wcześniej ucinanie kończyn mogło zostać zaimplementowane znacznie wcześniej - przynajmniej w ramach alternatywy. Mówimy tutaj wszak o ekipie, której spora część dała życie serii Dead Space. Tak czy inaczej, wkrótce możemy się spodziewać zapowiedzi kolejnych partii rozszerzeń czy aktualizacji mających na celu poprawę gry. Striking Distance zapowiedziało, że do sierpnia pojawi się jeszcze nieco zawartości.

