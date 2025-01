Szef Striking Distance Studios, twórców The Callisto Protocol i zarazem jeden ze współautorów Dead Space, odchodzi z zespołu

Projekt The Callisto Protocol miał być kolejnym wielkim krokiem co najmniej jeśli chodzi o gatunek kosmicznych survival horrorów. Imponująca oprawa graficzna, ciekawy koncept i nade wszystko ekipa odpowiedzialna za kultowe już Dead Space - co mogło pójść nie tak? Jak się okazuje, sporo. Gra wyszła w opłakanym stanie, a sama zawartość nie zdobyła serc graczy, co przełożyło się na straty finansowe. Pomimo prób zminimalizowania strat najwyraźniej jest już zbyt późno.

Glen Schofield, odpowiadający m.in. za pierwszą odsłonę Dead Space, zdecydował się na odejście ze studia Striking Distance wraz z dwoma innymi pracownikami, podsumowując klęskę The Callisto Protocol.

Był taki czas, gdy snuto entuzjastyczne plany zrobienia z The Callisto Protocol wstępu do kolejnej widowiskowej trylogii. Tego typu dywagacje musimy odłożyć co najmniej tymczasowo. Jak wynika z doniesień Jasona Schreiera w serwisie Bloomberg, pokład opuścił sam kapitan. Weteran branży Glen Schofield, który w przeszłości pracował też chociażby nad grami z serii Call of Duty, zdecydował się odejść ze studia, które sam założył, "w poszukiwaniu nowych możliwości". Oprócz niego, wymeldował się także dyrektor operacyjny oraz finansowy.

Striking Distance Studios powstało z inicjatywy Schofielda w 2019 roku. Cel był jasny: stworzyć duchowego spadkobiercę serii Dead Space. Premiera okazała się jednak bolesnym zderzeniem z rzeczywistością: rozczarowujące recenzje i zaledwie 2 miliony sprzedanych kopii w styczniu (firma Krafton, wydawca gry, zakładała 5 milionów). Jak na ironię, w międzyczasie ukazał się bardzo udany remake pierwszej odsłony Dead Space. Deweloperzy ze Striking Distance naprawili sporo problemów (przede wszystkim na pecetach), ale niewiele to pomogło. Następnie doszło do zwolnienia ponad 30 pracowników, a sprawa Schofielda wydaje się być gwoździem do trumny. Schedę po nim przejął Steve Papoutsis - dotychczas sprawujący funkcję dyrektora ds. rozwoju. Co ciekawe, Krafton utrzymuje, że "plany studia pozostają niezmienione", aczkolwiek na razie nic nie wiadomo o statusie drugiej części The Callisto Protocol.

Źródło: Bloomberg