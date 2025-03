Unreal Engine 5 już działa w przeglądarkach internetowych. Główny wymóg spełniają niemal wszystkie popularne rozwiązania

W internecie pojawiły się informacje na temat następnego dema technologicznego opartego na silniku Unreal Engine 5, które zostało uruchomione w przeglądarce internetowej. Omawiany projekt po raz kolejny pokazuje, że w przyszłości może się pojawić sporo gier, które będą w stanie działać z poziomu przeglądarki. Wymogiem będzie jednak obsługa nowszego interfejsu API - WebGPU. To właśnie on umożliwia cały proces i zastępuje starszego brata, czyli WebGL.

Kolejne demo technologiczne pokazuje, że uruchomienie silnika Unreal Engine 5 w przeglądarce jest możliwe. Wszystko jest zasługą bardziej zaawansowanego interfejsu API WebGPU, który zadebiutował w 2021 roku.

Omawiane demo, a tak naprawdę to zrzut ekranu, który je obrazuje, zostało udostępnione na portalu X przez użytkownika @spatialweeb. W odpowiedzi na ten post jeden z twórców Wonder Interactive wskazał, że jest to ich demo technologiczne, które nie tylko wykorzystuje silnik Unreal Engine 5 poprzez interfejs API WebGPU, ale umożliwia także renderowanie wielowątkowe oraz strumieniowe przesyłanie zasobów. Wszystko to ma umożliwić pokazanie w przeglądarce internetowej nawet dużych projektów i to w ciągu "kilku sekund". Niestety na ten moment oprócz zrzutu ekranu nie ma możliwości przetestowania rozwiązania osobiście.

Very excited to share a sneak peek of Unreal Engine 5 running in WebGPU, with multi-threaded rendering, many performance optimizations, and the star of the show... an asset streaming system #ue5 #webgpu https://t.co/65mo3GGkl3 — Alex St. Louis (@AlexStLouis10) February 14, 2024

Nie znaczy to jednak, że w internecie nie ma podobnych projektów, które implementują silnik Unreal Engine 5. Pokazową stronę z grą CropOut możemy znaleźć pod tym adresem (wideo przedstawiające całość poniżej). Działa ona całkiem dobrze, choć w moim przypadku nie jest idealnie (często występują chwilowe spadki FPS). Już z wcześniejszymi wersjami silnika Unreal Engine próbowano dokonać podobnych działań. Dobrym przykładem jest tutaj kosmiczny symulator SpaceLancer, który wykorzystuje silnik Unreal Engine 4.27. Produkcja nie tylko wygląda dobrze, ale i funkcjonuje naprawdę przyzwoicie. Jest szansa, że z czasem to samo stanie się z aktualnymi edycjami omawianego silnika, a z poziomu przeglądarki internetowej uzyskamy dostęp do dużo bardziej zaawansowanych treści. Niestety interfejs API WebGPU jest jeszcze w fazie rozwojowej i obecnie radzą sobie z nim przeglądarki oparte na projekcie Chromium, a więc Google Chrome, Microsoft Edge oraz Opera. Użytkownicy Firefoxa muszą obejść się smakiem.

SpaceLancer w wersji przeglądarkowej (Unreal Engine 4.27)

Źródło: X @AlexStLouis10