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Lecoo Air 16 - laptop od Lenovo, który jest lżejszy od MacBooka Air. Na pokładzie Intel Core Ultra 5 125H i 16-calowy ekran

Natan Faleńczyk | 21-10-2025 17:30 |

Lecoo Air 16 - laptop od Lenovo, który jest lżejszy od MacBooka Air. Na pokładzie Intel Core Ultra 5 125H i 16-calowy ekranFirma Lenovo zaprezentowała laptopa pod swoją marką Lecoo, który wyróżnia się niezwykle smukłą, a zarazem lekką konstrukcją - i to do tego stopnia, że pod tym ostatnim względem omawiana nowość nie tylko konkuruje z 15-calowym MacBookiem Air, ale również przebija go w kwestii wagi o ok. pół kilograma! A warto mieć na uwadze, że mówimy tu większej, 16-calowej konstrukcji. Wady? Na pierwszy rzut oka nasuwa się jedna - produkt skierowano głównie na rynek chiński.

Lecoo Air 16 to jeden z ciekawszych laptopów, jaki ostatnio się pojawił. Nowość oferuje bowiem duży, 16-calowy ekran, ale mimo to waży mniej (aż o 0,5 kg!) niż 15-calowy MacBook Air od Apple. Jest elegancko i całkiem wydajnie.

Lecoo Air 16 - laptop od Lenovo, który jest lżejszy od MacBooka Air. Na pokładzie Intel Core Ultra 5 125H i 16-calowy ekran [1]

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Konstrukcja nowego laptopa, choć można być rzec ultrabooka od Lenovo, została wykonana ze stopu magnezu i stopu aluminium. W najcieńszym miejscu model Lecoo Air 16 ma zaledwie 10 mm grubości - tutaj warto zaznaczyć, że grubość 15-calowego MacBooka Air wynosi 11,5 mm. Natomiast jego waga to tylko 1 kg, a w przypadku wspomnianego modelu od Apple mowa o 1,51 kg. Jest więc lekko, ale czy wydajnie? A i owszem. Na pokładzie znalazła się bowiem jednostka od Intela z rodziny Meteor Lake, a dokładniej Core Ultra 5 125H, która ma do pomocy 32 GB pamięci RAM w szybkim standardzie LPDDR5 (acz kości będą przylutowane do płyty głównej, co oczywiście jest zrozumiałe przy tak smukłej konstrukcji).

  Lenovo Lecoo Air 16
Procesor Intel Core Ultra 5 125H (Intel 4, Meteor Lake)
14C/18T (4P/8E/2LPE, max. 4,5 GHz)
Układ graficzny Intel Arc Graphics (max. 2,2 GHz)
Pamięć RAM 32 GB LPDDR5 (6400 MT/s)
Nośnik danych 1 TB SSD
Wyświetlacz 16" 2560 x 1600 px, IPS, 120 Hz
Porty, złącza i sloty 1 x HDMI
2 x USB typu A
2 x USB typu C
1 x Audio-Jack 3,5 mm
Akumulator 60 Wh
System operacyjny Windows 11
Wymiary Grubość w najcieńszym punkcie: 1 cm
Waga 1 kg
Dostępność 30 października 2025 roku
Cena 4999 juanów (ok. 2560 zł bez VAT, ok. 3150 zł z VAT)

Lecoo Air 16 - laptop od Lenovo, który jest lżejszy od MacBooka Air. Na pokładzie Intel Core Ultra 5 125H i 16-calowy ekran [2]

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W przypadku wyświetlacza mówimy o 16-calowym panelu IPS o rodzielczości 2560 x 1600 pikseli, który może być odświeżany z częstotliwością 120 herców. Na pokład trafiły cztery porty USB, z których dwa to typ C. Ponadto mamy do dyspozycji jedno złącze HDMI i gniazdo słuchawkowe. Akumulator to ogniwo o pojemności 60 Wh, z kolei system to Windows 11 (na klawiaturze znalazło się nawet miejsce dla dedykowanego przycisku Copilot). Na tym informacje o specyfikacji sprzętu się kończą, wszak wkroczy on do sprzedaży w Chinach 30 października 2025 roku - wtedy zapewne poznamy wszystkie parametry. Oficjalną stronę sklepową znajdziemy POD TYM ADRESEM.

Lecoo Air 16 - laptop od Lenovo, który jest lżejszy od MacBooka Air. Na pokładzie Intel Core Ultra 5 125H i 16-calowy ekran [3]

Lecoo Air 16 - laptop od Lenovo, który jest lżejszy od MacBooka Air. Na pokładzie Intel Core Ultra 5 125H i 16-calowy ekran [4]

Lecoo Air 16 - laptop od Lenovo, który jest lżejszy od MacBooka Air. Na pokładzie Intel Core Ultra 5 125H i 16-calowy ekran [5]

Źródło: WCCFTech, VideoCardz, Lenovo, Intel, Apple, daily-gadget.net, digitalfocus
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