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Lepsza obsługa NTFS na Linuksie? Oto nowy sterownik ntfsplus, który ma to zapewnić. Jak wypada na tle ntfs3?

Natan Faleńczyk | 21-10-2025 11:00 |

Lepsza obsługa NTFS na Linuksie? Oto nowy sterownik ntfsplus, który ma to zapewnić. Jak wypada na tle ntfs3?Korzystając z systemu Windows od firmy Microsoft spotkamy się głównie z jednym systemem plików, jakim jest NTFS. W przypadku dystrybucji opartych na jądrze Linux najczęściej będzie to już ext4 lub Btrfs. Darmowa konkurencja dla Windowsa jest w stanie obsługiwać NTFS, choć wymagane są tu odpowiednie sterowniki. Właśnie został zapowiedziany kolejny z nich o nazwie ntfsplus, który ma oferować nie tylko lepszą wydajność, ale również większą funkcjonalność.

Obsługa nośników danych, a zasadniczo to partycji, na których system plików to NTFS, ma być wydajniejsza na Linuksie, dzięki sterownikowi ntfsplus. Co dokładniej oferuje ta nowość? Tego dowiemy się w tym materiale.

Lepsza obsługa NTFS na Linuksie? Oto nowy sterownik ntfsplus, który ma to zapewnić. Jak wypada na tle ntfs3? [1]
benjamin lehman/Unsplash

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Autorem nowego sterownika ntfsplus jest Namjae Jeon. Na wstępie zaznaczył on, że użytkownicy systemów opartych na jądrze Linux korzystają obecnie ze starszego sterownika ntfs-3g, gdyż ntfs3 "wciąż ma wiele problemów i jest słabo rozwijany". Twórca oparł swój projekt na kodzie klasycznego sterownika ntfs, który umożliwiał jedynie odczytywanie zawartości z partycji. Dlaczego właśnie o niego? Z uwagi na jego przejrzystość, która pozwala lepiej zrozumieć całość. Oczywiście ntfsplus, jako następca, oferuje zarówno odczyt, jak i zapis danych na partycjach z systemem plików NTFS. Celem omawianego projektu jest nie tylko 'wsparcie dla popularnych rozwiązań, ale i zwiększenie wydajności, stabilny rozwój oraz obsługa narzędzi, takich jak fsck*' - to ostatnie pomoże np. w odzyskiwaniu "uszkodzonej" (ang. corrupted) partycji pod Linuksem, którą nierzadko naprawia się na Windowsie.

*"Uniksowy program do sprawdzania integralności systemu plików" (źródło). W sterowniku ntfsplus jego implementacja opiera się na narzędziu ntfsck, które wchodzi w skład projektu ntfsprogs-plus (ten z kolei opiera się na wybranych narzędziach ze sterownika ntfs-3g). Twórcy informują, że można traktować to narzędzie jak chkdsk w systemie Windows - w pierwszej odsłonie "sprawdza system plików i go naprawia".

Lepsza obsługa NTFS na Linuksie? Oto nowy sterownik ntfsplus, który ma to zapewnić. Jak wypada na tle ntfs3? [2]
Porównanie funkcjonalności ntfsplus i ntfs3.

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Względem ntfs3, nowy sterownik ntfsplus zapewnia wyższą wydajność jednowątkową zapisu o 3-5%, ale przy wielu wątkach oferuje już o wiele lepsze wyniki w zakresie od 35-110%. Sam odczyt, jak możemy zauważyć na poniższej grafice, jest niemalże taki sam w obu przypadkach. Ponadto lepsza wydajność powinna być widoczna podczas przeglądania listy z plikami. Bardzo pozytywnie wygląda również czas zamontowania partycji. Sterownik ntfsplus korzysta z iomap* i folio, a porzuca przestarzałe rozwiązanie, jakim jest nagłówek bufora (ang. buffer head), który "przechowuje stan poszczególnych bloków systemu plików". Do tego ntfsplus przeszedł pozytywnie 287 testów z zestawu xfstests**, a ntfs3 "tylko" 218. Jest też wsparcie dla "opóźnionej alokacji" (ang. delayed allocation). Jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej o tym projekcie z oficjalnego źródła, to odnajdziemy je POD TYM ADRESEM.

*"Biblioteka systemu plików do obsługi typowych operacji na plikach" (źródło).
**"Zestaw testów regresyjnych systemu plików" (źródło).

Lepsza obsługa NTFS na Linuksie? Oto nowy sterownik ntfsplus, który ma to zapewnić. Jak wypada na tle ntfs3? [3]
Wyniki z przeprowadzonych testów.

Lepsza obsługa NTFS na Linuksie? Oto nowy sterownik ntfsplus, który ma to zapewnić. Jak wypada na tle ntfs3? [4]
Denny Müller/Unsplash

Źródło: kernel.org, Phoronix, Ikona: Flat Icons/Flaticon, Grafika mobilna: William Warby/Unsplash
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