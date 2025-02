Gothic Remake - pierwszy gameplay z odnowionej gry wprost z THQ Showcase 2024. Tytuł nadal bez daty premiery

Gothic Remake został zapowiedziany już kilka lat temu, jednak pierwsze grywalne demo, które otrzymaliśmy od studia Alkimia Interactive - delikatnie mówiąc - nie grzeszyło ani jakością ani przede wszystkim klimatem. Bardzo szybko zdecydowano się przerobić grę, tak aby panujący w niej nastrój był zbliżony do oryginału. Przez wiele miesięcy otrzymywaliśmy zaledwie strzępki informacji o grze oraz skromne materiały, głównie screeny i artworki. Dzisiaj, podczas konferencji THQ Showcase 2024, w końcu otrzymaliśmy pierwszy, faktyczny gameplay przedstawiający nam Gothic Remake. Kiedy premiera gry?

Podczas konferencji THQ Showcase 2024 zaprezentowano nam pierwszy faktyczny gameplay z gry Gothic Remake. Gra zadebiutuje na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series, jednak wciąż nie znamy daty premiery.

Zaprezentowany gameplay (czy raczej zlepione ze sobą poszczególne fragmenty rozgrywki) skupiają się na prezentacji fabuły, trzech obozów do których możemy trafić, żyjącego świata (jeszcze bardziej autentycznego niż w oryginale), eksploracji oraz walki z przeciwnikami. Przez cały zwiastun towarzyszą nam doskonale znane motywy muzyczne z oryginału, głównie te związane ze Starym Obozem. Ten nawiasem mówiąc będzie teraz bardziej rozbudowany, bowiem na jego terenie znajdziemy chociażby arenę do walk, na której będziemy mogli się sprawdzić. Fabularnie Gothic Remake nie powinien zostać zmieniony względem oryginału, a przynajmniej tak wynika z przedstawionego materiału. Dowiadujemy się o powodach powstania magicznej bariery, o tym że coś doprowadziło do niekontrolowanego jej wzrostu oraz sposobach trzech ugrupowań na poradzenie sobie z problemem bariery.

Gameplay trailer daje nam pierwszy wgląd w odświeżony wygląd Bezimiennego. Widać także, że twórcom zależało na dopieszczeniu eksploracji. Świat będzie powiększony względem oryginału i znajdziemy tutaj miejsca, których pierwotnie nie było, aczkolwiek rozmieszczenie najważniejszych lokacji pozostanie podobne jak wcześniej. Widać, że towarzyszyć nam będą zmienne warunki pogodowe. Bardzo fajnie wyglądał fragment, gdzie nocą przemierzamy niegościnny las, gdzie przeszkodą jest nie tylko ciemność (trailer potwierdza, że noc w Gothic Remake to będzie w dalszym ciągu noc z prawdziwego zdarzenia, gdzie tak naprawdę niewiele widać bez źródła światła), ale również szalejąca burza i deszcz. Nie da się ukryć, iż względem początkowych zapowiedzi, obecny wygląd Gothic Remake jest bardzo klimatyczny i mocno utożsamia się z oryginalną wizją gry. Niestety nie wszystkie elementy wyglądają równie dobrze. Wiele z przedstawionych postaci wygląda raczej przeciętnie i dotyczy to zarówno wyglądu jak i animacji.

Wracając jeszcze do Bezimiennego - pokazano, jak walczy zarówno mieczem, łukiem jak również z pomocą magii (przedstawiono zarówno bohatera będącego Magiem Ognia jak również Magiem Wody). Rzucanie czarów oraz sam ich wygląd jest teraz znacznie bardziej rozbudowany, z dodatkowymi animacjami oraz elementami otoczenia, które się pojawiają, a które związane są z poszczególnymi żywiołami. Jestem także prawie pewny, że na moment pokazano nam wieżę Xardasa jak również samą postać Nekromanty, który odgrywa w grze kluczową rolę. Wśród przeciwników mogliśmy zobaczyć nie tylko zwierzęta żyjące w Górniczej Dolinie, ale również Orków, Gobliny czy Nieumarłych strażników z Wieży Xardasa. Gra powstaje obecnie na silniku Unreal Engine 5 i zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Niestety podczas THQ Showcase 2024 nie podano daty premiery, co oznacza że na debiut wciąż możemy jeszcze długo poczekać.

Źródło: THQ Showcase