Gothic Classic - klasyk od Piranha Bytes w pomniejszeniu. Pierwsze prezentacje rozgrywki z wersji na Nintendo Switch

Niemieckie studio nigdy nie zrobiło jakiejś porywającej kariery na zachodnim rynku, ale na przykład w Polsce zyskali status kultowego. Gdy na przełomie wieków pojawił się pierwszy Gothic, mnóstwo dziś dorosłych już graczy się na nim wychowało. Po drugiej części i znakomitym dodatku Piranha Bytes stało się niejako więźniami początkowych sukcesów, nie potrafiąc ich powtórzyć. Ale magia "jedynki" wciąż działa, o czym świadczą nadchodzące projekty.

Gothic Classic niebawem zawita na konsole Nintendo Switch. Tymczasem już teraz można się przyjrzeć pierwszym materiałom z rozgrywki.

Oczywiście teraz na pierwszym planie znajduje się obiecujący Gothic Remake, który ma zostać wypuszczony w przyszłym roku przez studio Alkimia Interactive. Wydawcy z THQ Nordic bynajmniej nie mają zamiaru jednak na tym poprzestawać. Tym samym osoby posiadające konsole Nintendo Switch dostaną szansę sprawdzenia oryginału na swoim sprzęcie. Jeżeli zaś wszelkie zapowiedzi się sprawdzą, czeka nas dopracowany produkt, poza chociażby polską wersją językową posiadający masę istotnych usprawnień.

Dzięki opublikowanej jakiś czas temu liście możemy przyjrzeć się owym całkiem pokaźnym ulepszeniom do wersji na Switcha. Naprawiono wiele mniej bądź bardziej poważnych, NPC będą między innymi leczyć się w trakcie snu, dodano również pewne aspekty obejmujące ważne postacie (np. Gor Boba i Baal Lukor będą obecni w obozie Sekty przed 3 rozdziałem). Teraz zaś na Youtube możemy znaleźć wstępne, przedpremierowe nagrania z rozgrywki. Co prawda nie ma co spodziewać się nie wiadomo jakich rewelacji, ale to w istocie stary, dobry Gothic.

Źródło: kanały Granaliza, Cycu1 (Youtube)