Gothic II: Dzieje Khorinis - autorzy wyczekiwanej modyfikacji ogłosili zakończenie prac nad projektem

Dzieje Khorinis według pierwotnych zapowiedzi miały być jedną z największych modyfikacji do Gothic II: Noc Kruka. Duży świat, wiele zadań pobocznych, nowe postacie oraz dubbing, w którego nagraniu wzięli udział aktorzy znani z oryginalnej trylogii, były elementami pobudzającymi wyobraźnię niejednego fana serii. Niestety, projekt nie zostanie ukończony. Zespół pracujący nad Dziejami Khorinis wydał w tej sprawie oświadczenie i pożegnał się ze społecznością.

Ostatnie lata rozwoju Dziejów Khorinis nie napawały optymizmem. Autorzy, znani z dużej aktywności w mediach społecznościowych, ograniczyli do minimum kontakt ze społecznością, tłumacząc się chęcią poświęcenia większej ilości wolnego czasu na kontynuowanie zaplanowanych prac. Ciszę przerwało niespodziewane pojawienie się w sieci plików modyfikacji. Zaskoczeni fani odkryli, że deklaracje twórców nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, a sam projekt jest na wczesnym etapie produkcji. Grupa SoulFire zapewniła jednak, że incydent nie wpłynął na zamiar ukończenia modyfikacji oraz stanowił bodziec do zmian personalnych wewnątrz zespołu, co miało wpłynąć pozytywnie na jakość zarządzania. Mimo to, po trzech miesiącach od ostatniego komunikatu, autorzy poinformowali o zakończeniu prac.

W opublikowanym na Facebooku oświadczeniu podano przyczyny rozczarowującej decyzji. Głównym problemem miał być niejasny status dubbingu, za którego realizację odpowiedzialny były koordynator projektu. Zespół SoulFire nie miał pewności, czy otrzyma stosowane pliki, wliczając w to nagrania przygotowane z udziałem nieżyjących już aktorów. Kłopotów przysporzyło także opracowanie spójnego scenariusza, łączącego obie planowane części modyfikacji. Jak przyznają twórcy, dużym błędem było prowadzenie przedwczesnej akcji marketingowej, co wyolbrzymiło w oczach graczy skalę projektu. Jednocześnie przeproszono wszystkich fanów, którzy przez ostatnie lata liczyli na zagranie w ukończone Dzieje Khorinis.

Źródło: SoulFire