Gothic II Complete Classic - zbliża się premiera wersji na Nintendo Switch. Otrzymaliśmy 15-minutowy fragment rozgrywki

Piranha Bytes działa na rynku już od ponad dwóch dekad, ale trudno byłoby uznać ich za jakiegoś rynkowego hegemona - nawet jeżeli mówimy o tytułach AA. Trzeba przyznać, że ani seria Risen, ani Elex nie zaprezentowały świeżości serii Gothic. Przeciwnie, niemieccy deweloperzy w dalszym ciągu zdają się nie potrafić wyjść z cienia tytułów, które zapewniły im powszechne uznanie chociażby w naszym kraju. A wkrótce, nie tak długo po przeniesieniu "jedynki" posiadacze Nintendo sprawdzą kolejny fenomen studia.

Gothic II Complete Classic pojawi się na Nintendo Switch już 29 listopada, tymczasem zaś dostaliśmy 15-minutowy gameplay.

Po wypuszczeniu pierwszej odsłony Gothica, posiadacze Nintendo mają otrzymać kolejną część klasycznej serii. Także i w tym przypadku zarówno sterowanie, jak i interfejs będą odpowiednio dopasowane do tejże konsoli. Co więcej, pojawi się pełna zawartość kontynuacji przygód Bezimiennego bohatera, wraz dużym dodatkiem, czyli Nocą Kruka. Na razie zaś popularny youtuber Cycu1 udostępnił aż piętnaście pierwszych minut gry, pozwalając zerknąć na to, jak prezentuje się gra oraz jak dokładnie rozwiązano np. kwestię ekwipunku.

Po zaskakująco dużym sukcesie Gothica w 2001 roku, otrzymaliśmy sequel. Koncentrował się on na wydarzeniach świeżo po bohaterskich czynach Bezimiennego w "jedynce". Zniszczył on co prawda magiczną barierę, ale został pogrzebany pod świątynią demona, którego wygnał. Ocalił go jednak Xardas, tajemniczy nekromanta i zarazem mentor postaci, aby przygotować go na nowe, znacznie większe zagrożenie. Gothic II został dobrze oceniony, ale ewidentnie wyszedł w pośpiechu, pozostawiając wiele luk w zawartości. Dlatego w 2003 roku pojawiła się Noc Kruka, dodając zupełnie nowy fragment wyspy, misje i poprawiając podstawową wersję gry.

