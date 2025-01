Assassin's Creed Shadows - gameplay przedstawiający bardziej rozbudowany parkour w grze

Ubisoft wchodzi w kolejny rok z zupełnie innej pozycji niż ostatnio. Wtedy wydawało się, że tradycyjnie niezależnie od opinii graczy zaplanowane na kolejne miesiące gry będą cieszyły się dobrą sprzedażą. W końcu w kolejce była nowa wersja Księcia Persji, Star Wars Outlaws i oczywiście Asasyn w Japonii. Tymczasem te dwa pierwsze tytuły sprzedały się znacząco poniżej oczekiwań, a w przypadku Shadows zdecydowano się na przełożenie premiery.

Zaprezentowano nowe fragmenty rozgrywki z Assassin's Creed Shadows, gdzie można zaobserwować pewne znaczące zmiany w parkourze.

Wielu grom z tej serii dostawało się po głowie przed premierą - czasem ze słusznych pobudek, innym razem trochę mniej - ale trudno znaleźć przypadek aż tak skrajny. Kontrowersje związane z kwestią jednej z głównych postaci, nierobiące większego wrażenia materiały promujące tytuł, aż w końcu przełożenie premiery. Klęska pierwszej gry w otwartym świecie w uniwersum Gwiezdnych Wojen zdawała się być bezpośrednią przyczyną wycofania premiery Assassin's Creed Shadows na luty 2025. I powoli się do tego terminu zbliżamy.

Na ile gra faktycznie zostanie dopracowana, a w jakim stopniu mamy do czynienia ze zwykłym przegrupowaniem sił, przekonamy się dopiero w okolicach połowy przyszłego miesiąca, natomiast trzeba przyznać, że najnowszy materiał pokazuje kilka wyraźnych zmian w ważnym aspekcie rozgrywki. Parkour nie będzie już sprowadzał się do trzymania jednego przycisku, a nie każda powierzchnia będzie zdatna do bezproblemowego przemieszczania się. System dynamicznego poruszania się miał zostać znacząco zróżnicowany. Przede wszystkim parkour połączono z unikiem, generując znacznie więcej możliwości działania zarówno przy dostawaniu się w mniej dostępne miejsca, jak i w trakcie ucieczki. Oczywiście szersze pole do popisu na akrobacje ma Naoe niż Yasuke, tutaj sytuacja się naturalnie nie zmienia.

Źródło: DSOGaming