Ubisoft wkrótce wyłączy serwery sieciowej gry XDefiant. Zwolnieni zostaną także deweloperzy, którzy pracują nad tą produkcją

Z produkcjami bazującymi w całości na infrastrukturze sieciowej wiąże się zawsze pokaźne ryzyko. Wszelkie zakupy dokonane w ramach takich gier mogą bowiem przepaść wraz z zakończeniem wsparcia i zamknięciem serwerów. Taki los spotka już wkrótce stosunkowo świeżą strzelankę sieciową XDefiant autorstwa Ubisoftu. Co więcej, zamknięte zostaną także oddziały francuskiej firmy z San Francisco i Osaki, które odpowiadają za powstanie i wspieranie gry.

Gra XDefiant w przyszłym roku zakończy swój żywot. Ubisoft podjął decyzję o wyłączeniu serwerów tej stosunkowo świeżej sieciowej strzelanki free to play. Zwolnieni zostaną też deweloperzy, którzy przy niej pracują.

Gra XDefiant swoją premierę miała w maju bieżącego roku. Mówimy zatem o produkcji, która ma zaledwie sześć miesięcy. To bardzo młody wiek, jak na grę-usługę, dlatego ogłoszenie daty jej zamknięcia już teraz może wydawać się nieco zaskakujące. Jeszcze w październiku producent wykonawczy gry - Mark Rubin - zapewniał, że nie grozi jej zamknięcie. Jak jednak wyjaśnia teraz Marie-Sophie de Waubert z Ubisoftu, XDefiant pomimo obiecującego startu nie było w stanie przyciągnąć i utrzymać satysfakcjonującej liczby graczy. Popularność tytułu zbytnio odbiega ponoć od pułapu, który uzasadniałby dalsze znaczące inwestycje w jego rozwój. Poinformowano też, że wstrzymana została już możliwość dokonywania wszelkich zakupów wewnątrz gry. Nie można także rejestrować nowych kont oraz pobierać produkcji. Ostateczne wyłączenie serwerów ma zaś nastąpić 3 czerwca 2025 roku.

Warto także odnotować, że Ubisoft całkowicie zamknie studia odpowiedzialne za produkcję i rozwój XDefiant. Chodzi tu o oddziały w San Fracisco i Osace. Redukcję zatrudnienia przejdzie też oddział z Sydney. Łącznie z pracą pożegna się 277 deweloperów. Pozostałe osoby zajmujące się obecnie wsparciem dla omawianej gry mają zaś zostać przeniesione do innych studiów Ubisoftu. XDefiant dołączy zatem wkrótce do długiej listy sieciowych produkcji, które całkowicie zakończyły swój żywot. Taki los spotkał niedawno (i to w rekordowym czasie od premiery) chociażby Concord. Przykłady wydawanych współcześnie gier pokazują, jak wysoką cenę musimy płacić za ich daleko posuniętą integrację z infrastrukturą sieciową.

