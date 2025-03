Concord - porażka na całej linii. Wyłączenie serwerów, wycofanie ze sprzedaży i zwroty pieniędzy. Największa klęska SONY od dawna

Wiele się dzieje ostatnio w branży - zarówno pozytywnego, jak i nie do końca. Jeśli chodzi o wydarzenia z tej drugiej strony, w ogromnej mierze tradycyjnie już pałeczkę przejęli włodarze Ubisoftu, ale nie tylko. Pod koniec sierpnia na rynku pojawiła się gra-usługa od Firewalk Studios. Kontrowersje z nią związane sięgają wiele tygodni wcześniej, ale jak się okazało, dopiero po premierze Concord w pełni stał się niefortunnym gwoździem programu i jedną z większych klęsk ostatnich lat.

6 września Concord zostanie zdjęty z serwerów. Już teraz wycofano grę ze sklepów, a nabywcom zapewniono zwrot pieniędzy.

Wygląda na to, że nawet kwestie związane ze Star Wars Outlaws zdają się być drobnym epizodem w porównaniu z Concordem. Gra, w którą podobno włożono około 100 milionów dolarów (co może mieć sens, biorąc pod uwagę np. wysokobudżetowy filmowy trailer), poniosła porażkę w zasadzie w każdym kluczowym elemencie. Sprzedaż jest fatalna, w dodatku liczba graczy na serwerach okazała się tak mizernie mała, że normalna rozgrywka na takich pecetach w zasadzie nie była możliwa. Na konsekwencje nie trzeba było długo czekać.

40 dolarów, mało porywający gameplay, wygląd postaci, kontrowersyjne wypowiedzi deweloperów - to chyba najczęściej krytykowane aspekty tyczące się Concorda. W każdym razie sytuacja stała się na tyle rozpaczliwa, że reżyser gry Ryan Ellis zamieścił na blogu PlayStation informację o zamknięciu projektu. Oczywiście w oświadczeniu pojawiają się zwroty o "eksplorowaniu nowych opcji, jak dotrzeć do graczy", ale nie brzmi to zbyt perspektywicznie. Z całej tej wypowiedzi najważniejsze jest to, że Concord nie jest już dostępny na żadnej z platform (Steam, Epic Games Store i PlayStation Store), pieniądze za grę zostaną zwrócone, a od piątku serwery zostaną zamknięte. Czy kiedyś powróci w jakiejkolwiek formie? Na obecną chwilę trudno realnie liczyć na pojawienie się choćby w wersji free-to-play.

Źródło: blog PlayStation