Xbox Game Pass - oto pierwsza fala gier dostępnych we wrześniowej ofercie. Age of Mythology: Retold, Riders Republic i inne

Ostatnio Microsoft robi sporo zamieszania ze swoją subskrypcją. Wprowadzane przez nich zmiany do Game Passa już dawno sprawiły, że miesięczne ceny nie są korzystne dla większości użytkowników. I gdy wydaje się, że kwoty się przynajmniej utrzymają, nagle dochodzi do następnych podwyżek. Wciąż oczywiście wpada sporo interesujących tytułów - zarówno nieco starszych, jak i bezpośrednio na premierę. Nie inaczej będzie na początku tego miesiąca.

Do oferty Xbox Game Pass wejdą we wrześniu takie tytuły, jak Age of Mythology: Retold, Riders Republic czy Train Sim World 5.

Komu zatem niestraszne drożyzny (ewentualnie ogarnął sobie jakąś niezłą ofertę), temu w pierwszych tygodniach września wpadnie kilka całkiem zachęcających pozycji. Już teraz, premierowo, można na przykład sprawdzić Star Truckera, pozwalającego na poprowadzenie galaktycznej ciężarówki i wożenie towarów specjalnymi autostradami w przestrzeni kosmicznej. Z kolei 4 września swoją premierę będzie miało Age of Mythology: Retold, które również pojawi się od początku w Game Passie. Następnie pojawi się okazja na sprawdzenie Expeditions: A MudRunner Game, czyli premiery z tej wiosny, i przekonanie się, czy mieszane oceny czwartej odsłony samochodowych symulatorów są adekwatne.

Bliżej połowy miesiąca w ofercie pojawi się Riders Republic, całkiem dobrze przyjęty zeszłoroczny tytuł Ubisoftu, w którym można zażyć nieco wirtualnych sportów ekstremalnych. Narty, snowboard, wingsuity, no i oczywiście rowery - fani tego typu gatunku powinni być zadowoleni. I wreszcie na początek drugiej połowy września w ofercie zobaczymy piątą część Train Sim World od Dovetail Games, dającą możliwość wcielenia się w maszynistę. Warto także odnotować kilku co ważniejszych update'ów w dostępnych już grach. Do Dead by Daylight dołącza nowy oprawca, Dracula, oraz ocalały - Trevor Belmont. 5 września ukażą się przy tym dwa DLC do Ark: Survival Ascended - Aberration oraz Bob’s Tall Tales: Steampunk Ascent.

Star Trucker (konsole, chmura i PC) - dostępne

Age of Mythology: Retold (Xbox Series X|S, chmura i PC) - 4 września

Expeditions: A MudRunner Game (konsole, chmura i PC) - 5 września

Riders Republic (konsole, chmura i PC) - 11 września

Train Sim World 5 (konsole, chmura i PC) - 17 września

Źródło: Xbox