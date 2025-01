Federalna Komisja Handlu ponownie atakuje Microsoft. Sprawa dotyczy Activision Blizzard, choć argumentem jest Xbox Game Pass

Na początku 2022 roku Microsoft ogłosił, że ma zamiar połączyć siły z Activision Blizzard. Potencjalna fuzja opiewała na kwotę niemal 69 mld dolarów, jednak nie wszyscy byli zgodni, aby do niej doszło. Zagorzałym przeciwnikiem okazała się Federalna Komisja Handlu, która miała zamiar pokrzyżować szyki Microsoftowi. Ostatecznie gigantowi z Redmond udało się dokończyć zakup, ale wspomniana agencja rządowa nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Microsoft, a tak naprawdę działania podjęte przez tę firmę w ostatnim czasie, skłoniły Federalną Komisję Handlu do kolejnego ataku. Agencja rządowa odnosi się do negatywnych skutków fuzji, takich jak wyższe ceny Game Passa.

Federalna Komisja Handlu (FTC) od samego początku uważała, że fuzja Microsoftu z Activision Blizzard przyniesie wiele negatywnych skutków. Mimo że nie udało się jej zatrzymać, to organ rządowy nie ma zamiaru składać broni. Dnia 18 lipca 2024 roku FTC skierowało pismo do Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Dziewiątego Okręgu, w którym odniesiono się do działań podjętych przez Microsoft. Chodzi o podniesienie cen za subskrypcję Xbox Game Pass, a także usunięcie planu dla konsol, który zostanie zastąpiony droższym i mniej korzystnym planem Standard. Na dodatek takie kroki zostały podjęte tuż przed wydaniem nowej odsłony gry z serii Call of Duty, która miała być dostępna dla abonentów bez podwyżki cen.

Oczywiście oprócz tego nawiązano do dużych zwolnień, do których doszło w firmie tuż po fuzji. Według Federalnej Komisji Handlu dotychczasowy użytkownik musi zapłacić o 81% więcej niż do tej pory (przejście z planu konsolowego na Ultimate), żeby korzystać z subskrypcji na podobnych warunkach. Jeśli zdecyduje się na plan Standard, który jak wspomniano, okazał się droższy, to nie będzie mógł skorzystać z wielu gier w dniu ich wydania, a więc ominie go nowa odsłona Call of Duty: Black Ops 6. Natomiast Microsoft zostawił sobie furtkę w tej kwestii, ponieważ użytkownik, który do tej pory opłacał plan konsolowy, będzie mógł nadal to robić aż do odwołania. Oczywiście nie dotyczy to nowych użytkowników, ale w pewnym stopniu wpływa to na wypowiedziane słowa w trakcie procesu z FTC. Na odpowiedź sądu musimy jednak poczekać i na ten moment nie wiemy, jak potoczą się dalsze losy tej pozornie zamkniętej sprawy.

