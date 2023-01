Przejęcie Activision przez Microsoft nie takie pewne. Amerykański urząd FTC wciąż sceptyczny co do fuzji

Na początku 2022 roku pojawiła się informacja o tym, że Microsoft kupił Activision Blizzard - twórców serii Diablo, WarCraft i StarCraft. Oczywiście we wszystkich tego typu przypadkach, transakcje takie nie odbywają się z dnia na dzień. Zanim dojdą do skutku trwają całymi miesiącami. Jest to czas na przykład na to, aby kontraktowi przyjrzeli się m.in. politycy czy urzędy. Nie inaczej jest i w tym wypadku. Tak się składa, że od dłuższego czasu fuzji przygląda się m.in. amerykańska Federalna Komisja Handlu, jak dotąd - niezmiennie nieprzychylnie.

Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft nie będzie łatwe. Na ten moment fuzję utrudnia sceptycznie nastawiona, amerykańska organizacja FTC.

Pod koniec minionego roku okazało się, że Unia Europejska (tak samo jak i brytyjscy oficjele) nie jest przychylna przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft. Komisja Europejska obawia się bowiem, iż proponowane przez Microsoft przejęcie może ograniczyć konkurencję na rynkach dystrybucji gier wideo na konsole i komputery osobiste. Podobne problemy z przejęciem pojawiły się w Stanach Zjednoczonych. Otóż na początku grudnia amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) złożyła oficjalne zażalenie, próbując powstrzymać blisko 69-miliardowy zakup Microsoftu i wyrażając obawy o monopolizację rynku gier - podano więc argument identyczny z tym, którym posługuje się UE.

Jak się okazuje, rozprawa sądowa rozstrzygająca ten spór została zaplanowana na sierpień tego roku, a wczoraj miało miejsce wstępne przesłuchanie. Okazuje się, że żadna ze stron nie zaangażowała się znacząco w dyskusję na temat możliwej ugody, która pozwoliłaby na wcześniejsze umorzenie procesu. Jakby tego było mało, prawnik branży gier, David B. Hoppe, w wypowiedzi dla serwisu Gamesindustry.biz stwierdził, że "członkowie komisji są sceptycznie nastawieni co do takiej ugody", stąd wizja bezproblemowego przeprowadzenia fuzji może być trudna w realizacji. Jako że docelowa rozprawa ma mieć miejsce dopiero za 8 miesięcy, a każdej ze stron przysługuje także odwołanie się od decyzji sądu, wygląda na to, że przed nami jeszcze długie miesiące (jeśli nie lata) obserwowania batalii Microsoftu z urzędami.

Źródło: Gamesindustry