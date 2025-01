Xbox Game Pass - dobra oferta gier na lipiec. Wśród nich Neon White oraz nowość Flintlock: The Siege of Dawn

Ostatnie miesiące na pewno nie porywają, jeżeli chodzi o nadmiar mocniejszych premier. Okres wakacyjny przy ewentualnym połączeniu z wejściem na rynek dodatku najnowszej gry FromSoftware zrobiły swoje. Ale nim nadejdzie powoli rozpędzający wszystko sierpień, można sprawdzić, czym dysponują różne platformy. Jak zwykle coś ciekawego oferuje Microsoft. Po bardzo owocnym maju i czerwcu czas na nieco bardziej minimalistyczny, acz zróżnicowany zestaw dla subskrybentów.

Lipcowy Xbox Game Pass oferuje kolejną garść tytułów, w tym hit Neon White oraz nową grę na rynku, czyli Flintlock: The Siege of Dawn.

Koniec maja przyniósł nam nowość w postaci drugiego Hellblade'a, teraz również takowego nie zabraknie. Nim jednak do tego dojdzie, czeka nas kilka innych, mniejszych i większych pozycji. Na początek action adventure Journey to the Savage Planet, gdzie przemierzamy obcą planetę, oraz bijatyka platformowa Nickelodeon All-Star Brawl 2. Przesuwając się kilka dni dalej, ogramy nieźle ocenianą rozgrywkę w krykieta, a także premierowo detektywistyczne The Case of the Golden Idol. Pierwszą połowę lipca zamkną zaś: świetnie oceniana, niekonwencjonalna platformówka Neon White, a także Tchia - urokliwa gra przygodowa, w której będziemy eksplorować inspirowany egzotycznymi krajobrazami Nowej Kaledonii archipelag.

Kolejna część miesiąca rozpocznie się wraz z kolejnymi czterema pozycjami: kilka godzin futbolu amerykańskiego w wydaniu uczelnianym, czyli EA Sports College Football 25, przygodówka TPP Flock, jak również Magical Delicacy - platformówka z elementami metroidvanii, gdzie kierujemy pewną wiedźmą. Na 18 i 19 lipca do Game Passa wejdą action RPG Dungeons Of Hinterberg, będący połączenie slashera z aspektami strategii i tower defence Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, no i całkiem mocna premiera w postaci Flintlock: The Siege of Dawn. Gra akcji z elementami souls-like od twórców Ashen wprowadza nas do uniwersum, w którym ludzie rozpaczliwie bronią się przed pragnącymi ich zgładzić bóstwami. A oto lista wraz z platformami:

Journey to the Savage Planet (konsole, chmura i PC) – 3 lipca

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (konsole, chmura i PC) – 3 lipca

Cricket 24 (konsole, chmura i PC) – 9 lipca

The Case of the Golden Idol (konsole, chmura i PC) – 9 lipca

Neon White (konsole, chmura i PC) - 11 lipca

Tchia (XSX|S, chmura i PC) - 11 lipca

Magical Delicacy (konsole, chmura i PC) - 16 lipca

EA Sports College Football 25 (konsole) - 16 lipca w ramach EA Play, 10-godzinna próbna wersja

Flock (konsole, chmura i PC)- 16 lipca

Dungeons Of Hinterberg (konsole i PC) - 18 lipca

Flintlock: The Siege of Dawn (konsole i PC) - 18 lipca

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (konsole i PC) - 19 lipca

Źródło: Xbox