Xbox Game Pass - druga połowa maja i początek czerwca kuszą 12 grami, w tym Hellblade II, Immortals of Aveum i Lords of the Fallen

Posiadacze Game Passa w zasadzie od początku tego roku nie mają specjalnie na co narzekać. Propozycje wchodzące w skład kolejnych zestawów, które przygotował Xbox, na ogół zadowalały swoją jakość, a dodatkowo także sporą różnorodnością. Tym samym gry AAA szły ręka w rękę z mniejszymi, ale nierzadko bardzo udanymi tytułami - jak na przykład Have A Nice Death pod koniec kwietnia. Przełom maja i czerwca da nam choćby dodatkowo wyczekiwaną nowość.

Na ofertę Xbox Game Pass składa się aż dwunastka nowych propozycji, w tym Senua's Saga: Hellblade II, Immortals of Aveum oraz Lords of the Fallen.

W oczekiwaniu na Xbox Games Showcase Microsoft postarało się dorzucić do Game Passa trochę łakomych kąsków. Już teraz można pobrać Brothers: A Tale of Two Sons, świetną grę kooperacyjną, w której dwaj bracia wyruszają w podróż, by ocalić ojca. Następnie pojawia się Chants of Senaar, przygodówka z grafiką inspirowaną twórczością Moebiusa, gdzie eksplorujemy Wieżę Babel, poznając jej mieszkańców. Na fanów gier sportowych czeka EA Sports NHL 24, a kto nie skorzystał z kwietniowego PS Plus Essential, może sprawdzić Immortals of Aveum - efektownego FPS-a z magią zamiast tradycyjnej broni.

Aż dziw, że Senua's Saga: Hellblade II ma tak kiepski marketing, a przecież premiera już w następnym tygodniu. Ale tytuł pojawi się także w ramach subskrypcji, toteż trudno będzie go przeoczyć. Parę dni później zawita ekonomiczna pozycja Galacticare, gdzie leczymy zarówno ludzi, jak i kosmitów, oraz Hauntii, połączenie twin-stick shootera i gry przygodowej, pozwalającej wcielić się w ducha. Moving Out 2 daje możliwość poprowadzenia firmy przeprowadzkowej, a maj zostanie zamknięty Humanity, gdzie pokierujemy tłumami ludzi, oraz Lords of the Fallen - jeśli dotąd wahaliście się, czy kupić ten bardzo nierówno oceniany souls-like, macie dobrą okazję do sprawdzenia. No i wreszcie początek czerwca to Firework, podzielona na rozdziały przygodówka z elementami horroru psychologicznego, a także Rolling Hills - sympatyczna symulacja, w której poprowadzimy restaurację.

Brothers: A Tale of Two Sons (konsole, chmura i PC) – dostępne

Chants of Senaar (konsole, chmura i PC) – 15.05

EA Sports NHL 24 (chmura) – od 16.05

Immortals of Aveum (XSX|S, chmura i PC) – od 16.05

Senua's Saga: Hellblade II (XSX|S, chmura i PC) – od 21.05

Galacticare (XSX|S, chmura i PC) – od 23.05

Hauntii (konsole, chmura i PC) – od 23.05

Moving Out 2 (konsole, chmura i PC) – od 28.05

Humanity (konsole, chmura i PC) – od 30.05

Lords of the Fallen (XSX|S, chmura i PC)– od 30.05

Firework (PC) – od 4.06

Rolling Hills (XSX|S, chmura i PC) – od 4.06

Wraz z 31 maja Game Pass opuści przy tym sześć tytułów. I tak jak ostatnio, w większości przypadków raczej nie mamy do czynienia z jakimiś specjalnie popularnymi grami, ale jeśli coś z poniższej listy Was akurat interesuje, warto się zainteresować. Odpadnie na przykład kolorowa przygodówka Chicory: A Colorful Tale, oldschoolowy platformówkowy survival Farworld Pioneers, gdzie staramy się przetrwać na obcej planecie, czy bijatyka JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle. Do tego jeszcze pakiet zręcznościówek Pac-Man Museum+, małe RPG z wiedźmą w roli głównej Little Witch in the Woods, a na koniec druga część Railway Empire, całkiem nieźle przyjęta kontynuacja uznanej strategii ekonomicznej.

Chicory: A Colorful Tale (konsole, chmura i PC)

Farworld Pioneers (konsole, chmura i PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (konsole, chmura i PC)

Pac-man Museum Plus (konsole, chmura i PC)

Little Witch in the Woods (konsole, chmura i PC)

Railway Empire II (konsole, chmura i PC)

