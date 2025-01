PS Plus Essential na kwiecień wprowadzi kilka kuszących pozycji, w tym Immortals of Aveum oraz Minecraft Legends

Już od pewnego czasu mamy wprowadzone bardziej zaawansowane opcje abonamentu związanego z konsolami Sony. W dalszym ciągu jednak bazowa wersja pozostała, a określana jest po prostu jako Essential. Naturalnie nie każdy ma ochotę opłacać droższych planów, woląc po prostu uzupełnić sobie biblioteczkę kilkoma znaczniejszymi pozycjami. W ostatnich miesiącach oferta mogła się naprawdę podobać i trzeba przyznać, że nadchodząca również jest sensowna.

Kwietniowa oferta PS Plus obejmuje trzy tytuły: Immortals of Aveum, Minecraft Legends, a także Skul: The Hero Slayer.

Z całej oferty zdecydowanie najciekawiej prezentuje się Immortals of Aveum (tylko PS5). Gra Ascendant Studios zadebiutowała w sierpniu ubiegłego roku. Koncept dynamicznego FPS-a z magią zamiast pukawek miał pewien potencjał, samo uniwersum i multum mechanik również. Ostatecznie jednak nie zdobył serc graczy, odrzucając sztampową fabułą, niewystarczająco dobrym level designem tudzież kilkoma nietrafionymi pomysłami. Ale jeżeli w ostatniej chwili wycofaliście się z zakupu, macie świetną okazję na sprawdzenie tytułu tanim kosztem.

Na konsole zarówno poprzedniej, jak i obecnej generacji trafia Minecraft Legends. Hybryda strategii oraz akcji wprowadza nas do kultowego uniwersum, które zagrożone jest wrogą inwazją. Naszym zadaniem jest zaś zebranie zasobów i sił gotowych na jej odparcie, po drodze zaś m.in. będziemy umacniać więzi z sojusznikami. Dodatkowo występują też tryby wieloosobowe, gdzie współpracujemy bądź rywalizujemy z innymi graczami. Jest jeszcze całkiem przyjemne połączenie roguelike'a i platformówki. Skul: The Hero Slayer pozwoli nam wcielić się w ostatniego ocalałego twierdzy Demonicznego Króla, której siły zostały rozbite przez poszukiwaczy przygód. Szkielecik musi teraz przebić się przez proceduralnie generowane poziomy, by pokonać wszystkich wrogów i ocalić władcę. Na premierę w 2021 roku gra zebrała bardzo dobre oceny, zyskując przy tym niemałą popularność. Wszystko to pojawi się w ofercie Plus od 1 kwietnia.

Źródło: Sony