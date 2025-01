Diablo IV już z obsługą Ray Tracingu. Na graczy czekają lepsze cienie i odbicia, a także inne ulepszenia graficzne

Diablo IV to gra, która początkowo spotkała się z ciepłym odbiorem, by na skutek mankamentów rozgrywki zostać po pewnym czasie porzucona przez wielu graczy. Blizzard, pomimo tych problemów, pracuje jednak ciągle nad kolejnymi aktualizacjami do swojego dzieła. W ramach najnowszej poprawki dodany został Ray Tracing i szereg innych ulepszeń graficznych. Choć implementacja ta nie przynosi rewolucji graficznej, to świat Sanktuarium wygląda teraz lepiej.

Diablo IV zostało wzbogacone o cienie i odbicia generowane przy użyciu Ray Tracingu. Wprowadzono także ulepszoną wersję okluzji otoczenia, która znacząco poprawia jakość cieniowania scen z dużą liczbą obiektów.

Oprawa graficzna Diablo IV od początku prezentowała dobry poziom, zwłaszcza jak na standardy gatunku hack’n’slash. Niewątpliwą zaletą jest tutaj bardzo mroczny klimat, który niejednokrotnie przywołuje na myśl ukochaną przez wielu graczy drugą odsłonę cyklu. Wprowadzenie Ray Tracingu nie ulepsza oprawy graficznej na skalę znaną chociażby z Cyberpunka 2077, ale stanowi miły dodatek. Po pierwsze, technika ta jest wykorzystywana do generowania cieni. Ray Tracing pozwala różnicować ich ostrość w zależności od położenia obiektów (lub ich części) w stosunku do źródła światła. Zwiększa także dokładność wyświetlania cieni. Po drugie, Ray Tracing zastosowano również przy generowaniu odbić. W tym przypadku efekt jest bardziej zauważalny. Woda zaczęła bowiem odbijać elementy środowiska, a także efekty użytych przez gracza zaklęć.

Ray Tracing niskie Ray Tracing wysokie Ray Tracing ultra Procesor Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 7 5800X Intel Core i9-12900

AMD Ryzen 9 7900X Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 6800 XT

Intel ARC A770 NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4080 Pamięć RAM 16 GB RAM 32 GB RAM 32 GB RAM Nośnik pamięci 90 GB SSD 90 GB SSD 90 GB SSD Płynność 1080p, 30 FPS 1080p, 60 FPS 4K, 60 FPS

Po lewej cienie bez Ray Tracingu, po prawej cenie z Ray Tracingiem

Po lewej odbicia bez Ray Tracingu, po prawej odbicia z Ray Tracingiem

Diablo IV doczekało się także innych ulepszeń graficznych. Dla wielu osób znacznie większą poprawę jakości grafiki wprowadza nowa wersja okluzji otoczenia. Dzięki niej znacząco wzrosła szczegółowość zacienienia scen przez rozmaite obiekty w świecie gry. Efekt końcowy jest przyjemny dla oka i bardziej realistyczny. Wprowadzono także cienie kontaktowe, które na najwyższych ustawieniach graficznych są teraz rzucane przez wszystkie postacie. Wszystkie te zmiany powodują, że Diablo IV wygląda teraz lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, choć zmiany tracą nieco na znaczeniu podczas dynamicznej rozgrywki.

Starsza okluzja otoczenia

Nowa okluzja otoczenia

Oczywiście wszelkie ulepszenia graficzne powiązane z Ray Tracingiem powodują znaczący wzrost wymagań sprzętowych. Tak jest też w tym przypadku. Jeżeli ktoś planuje używać tej techniki w Diablo IV, to powinien zaopatrzyć się przynajmniej w procesor Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 7 2700X oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6800 XT lub Intel ARC A770. Taki sprzęt pozwoli na rozgrywkę w 1080p (bez techniki upscalowania obrazu) i 30 FPS-ach, przy niskich ustawieniach techniki śledzenia promieni. Do wysokich ustawień Ray Tracingu i rozgrywki w 60 FPS-ach wskazany jest procesor Intel Core i7-10700 lub AMD Ryzen 7 5800X, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz 32 GB RAM. Do rozdzielczości 4K deweloperzy sugerują GeForce RTX 4080 oraz procesory z górnego segmentu cenowego.

Źródło: Blizzard