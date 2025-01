Diablo IV - rekordowa liczba szykowanych zmian w grze zmusza twórców do przesunięcia nowego sezonu

Wiele powiedziało się już o czwartej odsłonie kultowej serii - i bez wątpienia niejedno jeszcze zostanie. Za nami sporo popremierowej zawartości, która w lwiej części nie odwróciła jednak powszechnie krytycznego podejścia do tytułu. Z kolei konkurencja nie śpi, bo za nami premiera Last Epoch, a Path of Exile 2 także szykuje się do pierwszego szturmu na rynek, do tego premiera gry Blizzarda w Game Passie. I jak widać, twórcy potraktowali to poważnie.

Ostatecznie 4. sezon Diablo IV został przełożony przez wzgląd na ogromną ilość zmian, jakie wprowadzą przyszłe aktualizacje.

Pierwotnie następny sezon Diablo IV miał wystartować już 16 kwietnia. Ostatecznie jednak deweloperzy uznali, że potrzebują więcej czasu na przygotowanie nowości, toteż premiera została przełożona na 14 maja. A zmian jest faktycznie sporo, do tego obejmują one elementy, które od początku wymagały poprawek. Na przykład możemy się spodziewać pewnych rewolucji w kwestii itemizacji. W myśl zasady "jakość ponad ilość" spadać będzie mniej łupów, ale mają być one znacznie ciekawsze dla naszej postaci. Dodatkowo chociażby bazowa liczba afixów (swojego rodzaju modyfikatorów do poszczególnych zdolności) spadnie w przedmiotach legendarnych z 4 do 3 i rzadkich - z 3 do 2. Same ich cechy mają jednak zostać wzmocnione, by gracz wreszcie zwracał na nie większą uwagę niż dotychczas. Co ciekawe, dzięki nowej wersji craftingu do tych legendarnych z czasem będzie można dołączyć specjalny czwarty afix - ale do tego potrzebna będzie specjalna "instrukcja". Dla tych, co weszli już na 100 poziom postaci, szykuje się Masterworking, pozwalający podbić statystyki przedmiotów jeszcze bardziej.

Co do samego endgame'u, na graczy, którzy ukończyli co najmniej 45-poziomowy Nightmare Dungeon, czeka The Pit - specjalny zestaw lochów o różnych poziomach trudności, tam również pojawi się lwia część materiałów do wspomnianego systemu Masterworking. Dla spragnionych dodatkowych wyzwań do endgame'owych bossów dołączy Andariel, a Helltide'y zostaną otwarte dla większej liczby osób - także tych dzielących World Tier 1 oraz 2. Dochodzą do tego jeszcze m.in. bossowie dropiący uber unikalne przedmioty, masa zmian w eventach, klasach, konkretnych przedmiotach i wielu, wielu innych. Wydaje się zatem, że Blizzard zaczyna się budzić w sprawie wielu kluczowych elementów dla gatunku, jakie dotąd zaniedbywano. Pytanie tylko, na ile tak późna reakcja przyniesie jakieś wymierne efekty. Dla chętnych cały Campfire Chat:

