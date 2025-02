Last Epoch - kolejny obiecujący konkurent dla Diablo IV wkrótce z pełną wersją. Zwiastun przygotowuje do wyjścia z Early Access

Choć zeszły rok przyniósł fanom gier hack'n'slash długo wyczekiwaną czwartą odsłonę Diablo, można było mówić o sporym niedosycie. Co prawda Blizzard stara się udoskonalać swoją priorytetową grę, ale od dawna już niejeden rozczarowany gracz poszukiwał jakiejś gatunkowej alternatywy. Kandydatów znajdziemy, bo poza Path of Exile 2 całkiem zachęcający jest projekt od Eleventh Hour Games. Wczesny dostęp zyskał pewną popularność, czas na krok dalej.

Po długim rozwoju w Early Access, Last Epoch wreszcie pojawi się w wersji 1.0 już 21 lutego. Tymczasem twórcy zamieścili premierowy zwiastun.

Wygląda na to, że stworzono całkiem wciągającego hack'n'slasha w barwnym świecie fantasy z łącznie pięcioma klasami startowymi, które po osiągnięciu pewnego pułapu można rozwijać w różne strony (tzw. mastery). Taki Sentinel to dość standardowy przykład klasy wojownika, ale rozwinąć ją można w Paladyna (dużo buffów, uzdrawiające zdolności itd.), Void Knighta (używanie wrogiej mocy Pustki) oraz Force Guarda, swoistego tanka. Acolyte używa z kolei zakazanej czarnej magii związanej m.in. z przywoływaniem zmarłych i w konsekwencji przechodzi w klasycznego Nekromantę, używającego magii krwi Licha lub korzystającego z zakazanych sztuk Warlocka (jeden z konceptów szykowanych bardziej pod premierę 1.0). Mage, czarująca klasa, jest do rozwinięcia w bardziej standardowego Sorcerera, maga bojowego Spellblade'a lub Runemastera. Pojawia się też najbardziej mobilny Rogue: ze specjalizacjami na bliski dystans Bladedancer, daleki - Marksman i walczący ze zwierzęcym kompanem u boku Falconer (ta ostatnia również pojawi się "wkrótce"). Na koniec jest jeszcze Primalist, wojownik szukający jedności z naturą, a jego rozwinięcia to: zalewający wroga burzowymi atakami Shaman, zmieniający postacie Druid i wreszcie wspomagający się potężnymi bestiami Beastmaster.

Last Epoch pojawiło się we wczesnym dostępie jeszcze w kwietniu 2019 roku. Do tego czasu zebrało głównie bardzo pozytywne oceny - dowodem na to jest choćby bardzo pozytywny odbiór na Steamie - i pewną grupę fanów (jesienią chwalono się sprzedażą ponad 800 tysięcy egzemplarzy), a od wrześniowego update'u ma polską wersję językową. Nie zabraknie przy tym gromadzenia coraz to lepszych sztuk broni tudzież craftingu, a deweloperzy chwalą się uniwersalnym podejściem, jako że Last Epoch ma pasować zarówno ceniącym jednoosobowe doświadczenie, jak wspólną walkę, początkującym i weteranom. Jeden z użytkowników Steama scharakteryzował tytuł jako "mniej skomplikowany od Path of Exile, bardziej dopracowany niż Diablo", co daje nadzieję na zbalansowaną opcję w gatunku.

Oczywiście fabuła nie jest najważniejszym elementem tego nurtu (o czym dobitnie przekonaliśmy się przy okazji obniżającego loty po kampanii Diablo IV), ale dobrze jest czymś zachęcić do dalszej rozgrywki. Obok dosyć sztampowej historii krainy Eterra skazanej na zagładę przez mroczne siły określane jako Pustka mamy dość ciekawy motyw. Otóż wcielamy się w jednego z ostatnich ocalałych ukrywających się w podziemnym mieście. Wyrusza on w podróż, by zdobyć artefakt dający możliwość odbywania podróży w czasie. Tym sposobem lawiruje on po różnych wcieleniach Eterry, rosnąc w siłę i szukając rozwiązania. Historia współgra rzecz jasna z rozgrywką - np. poszczególne części ekwipunku zdobyć można tylko w konkretnej erze. Poniżej zaś możecie przyjrzeć się screenom i fragmentom całkiem efektownej rozgrywki:

Źródło: Eleventh Hour Games, Steam