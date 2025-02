Diablo IV otrzyma sezon Konstruktorów. Przygotowano wiele nowości, w tym kompana wspierającego w walce

Nowy rok już za nami, zbliża się zatem pora na nową zawartość od Blizzarda. Jeżeli chodzi o dokładaną regularnie zawartość, nadal trudno mówić o jakiejś wielkiej sensacji, aczkolwiek trzeba przyznać, że pewien progres nastąpił. Po falstarcie związanym z niesławnym Season of Malignant, sytuacja została w pewnym stopniu poprawiona. Wampiry oblegające Sanktuarium dysponowały znacząco lepszymi atrakcjami, teraz zaś czas na kolejne większe otwarcie.

Już 23 stycznia do Diablo IV zawita Sezon Konstruktorów, wprowadzając nowe lokacje, przeciwników, wsparcie i łup.

To będzie już 3. sezon Diablo IV - i zapowiada się na znacznie bardziej rozbudowany od poprzedników. Wkroczymy w sieć morderczych komnat tuż pod Kedżystanem, jednym z głównych regionów w grze. Tam mieszczą się rozliczne skarby, a także tzw. Krosno - stworzona przez dwóch potężnych magów machina będąca w stanie manipulować żywiołami. Pierwotnie przeznaczona do budowania narzędzi wspierających ludzkość, została przejęta przez niejakiego Malfasa, potężnego demona, który zastosował Krosno do własnych celów.

Aby pokonać nietypowego, przybierającego różne kształty przeciwnika i jego złowrogie konstrukty, musimy połączyć siły z Ayuzhanem, jednym ze wspomnianych uprzednio magów. Do najbardziej interesujących elementów sezonu należy odnalezienie Seneszala - uszkodzony konstrukt, który w trakcie głównego wątku trafi w nasze ręce. Potem możemy go ulepszać, by wspierał nas w różny sposób - od dodatkowej siły ognia po leczenie. Nie zabraknie miejsca na poszukiwania łupów, a także walki na specjalnych arenach dla wysokopoziomowych postaci, co dodaje jeszcze jedną atrakcję w postaci rywalizacji między graczami.

Źródło: Blizzard (Youtube)