Horizon Forbidden West PC, Dragon’s Dogma 2 oraz Diablo IV wśród gier, które otrzymają wsparcie DLSS 3 oraz Ray Tracingu

Tegoroczne CES to oczywiście nie tylko zapowiedzi związane z szeroko pojętym sprzętem, ale także omówienie pewnych aspektów tyczących się ściśle gier. Ten rok z pewnością będzie uboższy w znakomite tytuły w stosunku do poprzedniego, aczkolwiek nadal znajdą się interesujące pozycje. Co więcej, w istotnym stopniu zostanie to powiązane z technologicznymi ulepszeniami. Wielu chociażby czeka na pecetową premierę drugiego Horizon Forbidden West.

W trakcie CES 2024 NVIDIA zdążyła ogłosić kilka gier, które otrzymają nowoczesną technologię w rodzaju DLSS 3 tudzież Ray Tracingu.

Daniem głównym jest tutaj oczywiście sequel Horizona, którego pecetowy port ma się pojawić na początku obecnego roku (choć jeszcze nie znamy konkretów w tej sprawie). Gracze mogą być już całkowicie pewni, że tytuł będzie obsługiwał najnowsze technologie w rodzaju DLSS 3 z Frame Generation czy DLAA. Pozostaje jeszcze liczyć na porządna optymalizację. DLSS 3 otrzyma również Dragon's Dogma 2. Zasilana jest ona na RE Engine, które dotąd radziło sobie naprawdę dobrze, ale pamiętajmy, że tym razem silnik musi sobie poradzić z otwartym światem.

Lista od NVIDIA jest rzecz jasna znacząco dłuższa. Wśród co ciekawszych gier możemy wymienić na przykład czwarte Diablo, które otrzyma Ray Tracing, oraz nadchodzące Tekken 8. DLSS 3 dostaną przy tym Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name i Like a Dragon: Infinite Wealth, choć trzeba przyznać, że w tym przypadku trudno mówić o jakimś gigantycznym atucie, jako że nie są to specjalnie wymagające gry. Nowości po tym kątem jest oczywiście znacznie więcej, a poniżej znajdziecie kilka wybranych materiałów:

Źródło: WCCFtech