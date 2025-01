W ostatnim czasie pojawiały się w sieci informacje na temat możliwej premiery gry Horizon Forbidden West na PC. Najpierw ujawniono zbliżającą się premierę kompletnego wydania drugiej części przygód Aloy, a niedługo potem sugerowano, że komputerowa wersja wyjdzie wcześniej niż wszyscy myślimy. Dzisiaj firma Sony oficjalnie potwierdziła kolekcję Horizon Forbidden West Complete Edition (Edycja kompletna) i ujawniono, że zestaw zmierza na PlayStation 5 oraz PC.

Horizon Forbidden West Complete Edition oficjalnie zmierza na PlayStation 5 oraz PC. Konsolowe wydanie zostanie wydane w październiku, podczas gdy komputerowa wersja na początku 2024 roku.

Jak widać ostatnia plotka potwierdziła się tylko częściowo. Horizon Forbidden West faktycznie zmierza na komputery. Będzie to wydanie "Complete Edition" zawierające podstawkę, dodatek Burning Shores, cyfrowy album i soundtrack oraz kilka kosmetycznych przedmiotów do wykorzystania w grze. Horizon Forbidden West na PC wyjdzie tradycyjnie na platformach Steam oraz Epic Games Store. Za komputerowe wydanie odpowiada firma Nixxes Software, która ostatnio przygotowała port gry Ratchet & Clank: Rift Apart.

Dokładna data premiery komputerowej wersji nie została jednak ujawniona. Wiemy obecnie, że będzie to początek 2024 roku. Biorąc pod uwagę, że podobnie reklamowano The Last of Us: Part I, spodziewamy się premiery w okolicach lutego-marca 2024. Wcześniej, bo 6 października, zestaw Horizon Forbidden West Complete Edition trafi na konsolę PlayStation 5. Pakiet wyceniono na 59,99 euro (około 280 złotych). Poniżej możecie zobaczyć również trailer pakietu.

Źródło: Sony