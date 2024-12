Wymagania sprzętowe Path of Exile 2. Premiera konkurenta Diablo IV coraz bliżej - dzisiaj zobaczymy nowe materiały

Blizzard odniósł znaczący triumf z premierą Diablo IV, które przekonało do siebie mnóstwo graczy, odnotowując przy tym rekordową sprzedaż. Ale to nie znaczy, że nie pojawi się wkrótce tytuł, który przynajmniej podejmie próbę zdetronizowania gatunkowego dominatora. Grinding Gear Games szykuje się do mocnej premiery kontynuacji jednego z najlepszych hack'n'slashy na rynku. Mowa o Path of Exile 2 - grze, która właśnie otrzymała wymagania sprzętowe pod PC.

Grinding Gear Games podało wymagania sprzętowe do Path of Exile 2. Co ciekawe, dziś wieczorem gra zostanie zaprezentowana na dwóch pokazach.

Na krótko przed pokazami zaplanowanymi na dzisiejszy wieczór studio Grinding Gear Games zaktualizowało kartę Path of Exile 2 na Steamie. Pojawiły się na niej m.in. wymagania sprzętowe gry na PC. Jak widać, nie są one wysokie. Ciekawi natomiast fakt, że nadchodzący hack'and'slash ma zajmować na naszym dysku aż 100 GB. Przypomnijmy, że zamknięte beta-testy PoE 2 mają ruszyć 7 czerwca 2024 r. W ich ramach zostanie udostępniona cała gra. Gwoli ścisłości - data premiery produkcji wciąż pozostaje tajemnicą.

Path of Exile 2 – minimalne wymagania sprzętowe Path of Exile 2 – zalecane wymagania sprzętowe Procesor Intel Quad Core 2.8 GHz Intel 8 Core 3.6 GHz Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470 z 4 GB pamięci VRAM NVIDIA GeForce RTX 2060 z 6 GB pamięci VRAM / AMD Radeon RX 5700XT z 8 GB pamięci VRAM Pamięć 8 GB RAM 16 GB RAM DirectX wersja 11 System operacyjny Windows 10 w wersji 64-bit Rozmiar na dysku 100 GB HDD / SSD

Path of Exile 2 przedstawi nam złożoną z siedmiu aktów kontynuację historii. Nie znaczy to jednak, że czeka nas po prostu więcej tego samego. Poza oczywistym skokiem jakościowym pod kątem szaty audiowizualnej, deweloperzy obiecują progres różnorakich mechanik - m.in. nowy system zdolności, specjalne klasy i inne atrakcje. Czy to wystarczy, żeby chociaż podjąć równą walkę z odnotowującym znakomity start Diablo IV? Czas pokaże, a póki co nadmienię jeszcze, że pokazy, o których wspominam powyżej to zaplanowane na godzinę 19:00 PC Gaming Show oraz Affliction, a więc transmisja poświęcone wyłącznie Path of Exile 2.

Źródło: Steam