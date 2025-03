Diablo IV: Vessel of Hatred - Dodatek będzie ukłonem w stronę fanów Diablo II. Pojawi się także zupełnie nowa klasa

BlizzCon wreszcie nadszedł, co oczywiście oznacza, że co najmniej na kilka pytań w jakimś stopniu odpowiedziano. Przede wszystkim wielu fanów czekało na weryfikację doniesień związanych z pierwszym dużym rozszerzeniem do najnowszej odsłony Diablo. Jak dotąd żaden z dwóch sezonów gry Blizzarda nie zmienił specjalnie negatywnego nastawienia graczy, w większości rozczarowanych sporą częścią przygotowanej zawartości. Deweloperzy wyciągają więc zwyczajową broń: nostalgię.

Diablo IV otrzyma Vessel of Hatred, pierwszy dodatek, pod koniec 2024 roku. Tymczasem zamieszczono pierwszy zwiastun oraz ciekawe dodatkowe projekty, które poszerzą uniwersum gry.

Season of Malignant był porażką na całej linii i jak na razie najgorszym momentem dla tytułu. Season of Blood znalazł co prawda wyraźnie więcej zwolenników i był nieco lepiej przemyślany, ale w dalszym ciągu uwypuklał lenistwo twórców (np. część "nowych" potworów to znowu praktycznie reskiny podstawki). Teraz zaś dostaliśmy wreszcie oficjalne informacje o Vessel of Hatred, w zasadzie potwierdzające oczywiste domysły o wprowadzeniu Mefisto jako głównego przeciwnika oraz doniesienia informatorów o powrocie do Kurast - dżungli z Diablo II.

Nieco więcej będziemy wiedzieć jeszcze jutro, choć na znaczniejsze konkrety jeszcze zaczekamy do przyszłego roku - rozszerzenie pojawi się bowiem pod sam jego koniec. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o to IP, jako że Polacy z Glass Cannon Unplugged (m.in. planszówka ze świata Frostpunka) i Genuine Entertainment wespół z Blizzardem przygotowują dwa projekty mające uzupełniać uniwersum Diablo: Diablo The Board Game oraz Diablo Tabletop RPG. Wygląda więc na to, że szykowany jest długofalowy plan odzyskania zaufania fanów.

Glass Cannon Unplugged, in partnership with Blizzard Entertainment, proudly presents Diablo®: The RPG & Board Game. Immerse yourself in the Diablo® universe like never before in 2024. #Diablo #DiabloRPG #DiabloBoardGame



Subscribe for updates: https://t.co/fRuKh7iRiX pic.twitter.com/Ocz0SubHBN — Glass Cannon Unplugged (@GCUtabletop) November 3, 2023

Źródło: BlizzCon