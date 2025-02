Konsola Xbox Series X zaprezentowana w atrakcyjnym wydaniu. Oto efekt współpracy z twórcami Diablo IV i Takeoff Studios

Ostatnie półtora roku naznaczone było w branży zaciętą walką Microsoftu o przejęcie Activision Blizzard. Przeciwko owej transakcji był nie byle kto, bo kilku regulatorów z Wielkiej Brytanii czy oczywiście Sony, toteż kolejne formalne utarczki się przedłużały. Koniec końców jednak gigant z Redmont dopiął swego, tym samym przejmując takie IP, jak Tony Hawk's Pro Skater, Call of Duty i oczywiście Diablo. Mają co świętować, czego efekty widzimy już teraz.

Limitowane edycje konsol w oparciu o dużą premierę wypuszcza się nie od dziś - niezależnie od tego, czy chodzi o coś ze stajni Microsoftu, czy Sony. Ci drudzy na przykład przygotowali specjalny zestaw PlayStation 5 inspirowany grą Marvel's Spider-Man 2, która w najbliższych dniach będzie miała swoją premierę. Ale wydaje się, że jeśli chodzi o tegoroczne wydania nic nie przebije popisu twórców Diablo IV, którzy wespół z Takeoff Studios przygotowali unikalną wariację konsoli Xbox Series X z podstawką. I wygląda ona doprawdy efektownie.

Co jednak istotne, zestaw jest tylko jeden, więc nie ma co zastanawiać się nad polowaniem na kolekcjonerkę. Jak zaznaczono na stronie, szczęśliwym posiadaczem zostanie zwycięzca specjalnej loterii. Tymczasem, nawiązując jeszcze do samej gry, już dziś rozpoczyna się nowy sezon w Diablo IV. Po katastrofalnych w skutkach aktualizacja z okazji Season of Malignant na przełomie lata i jesieni Blizzard podejmie pierwszą większą próbę zjednania sobie fanów. Niestety, żadnej nowej klasy jeszcze nie dostaniemy - ale przynajmniej są wampiry...

First: Hail Lilith. Then: enter sweepstakes.



Follow Xbox & @Diablo, then RT this post with #DiabloIVXboxSweepstakes for a chance to win a custom Diablo IV Xbox Series X and stand, and another Xbox Series X.



Ages 18+. Ends 10/30/23. Rules: https://t.co/e22cIk5YI5 pic.twitter.com/Hr2QCyp63Q