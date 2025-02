Microsoft formalnie przejmuje Activision Blizzard - firma dostaje w swoje ręce marki jak Call of Duty, Warcraft i Diablo

W styczniu 2022 roku Microsoft rzucił na rynek gier prawdziwą bombę - informację o planowanym przejęciu przedsiębiorstwa Activision Blizzard za szokującą wręcz kwotę blisko 69 miliardów dolarów. Przez ostatnie 1,5 roku byliśmy jednak świadkami bardzo długiej walki o zablokowanie tejże transakcji - spore zarzuty miała nie tylko firma Sony, ale niektórzy regulatorzy jak FTC w USA czy CMA w Wielkiej Brytanii. Po miesiącach walki o przejęcie, Microsoft w końcu finalizuje umowę.

Activision Blizzard oficjalnie staje się częścią rodziny Xbox. Microsoft finalizuje zakup przedsiębiorstwa i staje się właścicielem takich marek jak Call of Duty, Warcraft, Crash Bandicoot czy Diablo.

Już od samego rana było oczywistym, że formalne przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft będzie kwestią maksymalnie kilku godzin. Ostatni z największych regulatorów - CMA w Wielkiej Brytanii - oficjalnie dał zielone światło na przejęcie firmy. Duża w tym zasługa zmiany umowy, dzięki której to Ubisoft otrzyma prawo do strumieniowania gier od Activision Blizzard. Z kolei kilkanaście minut temu Microsoft oficjalnie potwierdził finalizację transakcji, dzięki której wchodzi w posiadanie kilku lukratywnych marek na rynku gier.

W posiadanie Microsoftu wejdą takie marki jak Call of Duty, Diablo, Warcraft (a więc i World of Warcraft), Overwatch, Candy Crash, Tony Hawk's Pro Skater czy Spyro. Zdecydowanie największą marką jednak pozostaje Call of Duty, które rokrocznie sprzedaje się w milionach egzemplarzy. Już lada moment na rynek trafi Call of Duty Modern Warfare III, oficjalnie pod batutą Microsoftu. Nie wiemy jednak, czy przejęcie Activision Blizzard w jakikolwiek sposób zmieni obecne podejście do produkcji kolejnych gier z serii. Część klasyków zapewne również szybko trafi do abonamentu Game Pass, a te najświeższe i największe hity pojawią się prawdopodobnie w okolicach 2025 roku w usłudze.

Źródło: Microsoft, Reuters