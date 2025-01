Diablo IV - dalekosiężne plany Blizzarda. Szykują się regularne rozszerzenia wielkiego hitu

Choć kurz zdążył już nieco opaść po czerwcowo-lipcowej zawierusze związanej z premierą czwartej odsłony kultowej franczyzy, na pewno nie puścimy tego w niepamięć jeszcze przez długi czas. Mnóstwo powiedziano już o projekcie Blizzarda i niewątpliwie doda się niejedno, bo mamy w istocie do czynienia z niezwykle polaryzującym tytułem. Jak dotąd po popremierowych pochwałach przyszedł okres rosnącej krytyki nowej zawartości - a to dopiero początek.

Potwierdza się, że Diablo IV będzie się rozwijać jeszcze bardzo długo. Twórcy mówią m.in. o corocznym cyklu dużych rozszerzeń.

W jednym z wywiadów dyrektor generalny Rod Fergusson przyznał, że Diablo IV będzie otrzymywało coroczne rozszerzenia. "Gdy patrzymy na premierę gry oraz jej pierwszy sezon, postrzegamy je jako fundamenty, na których można budować przyszłość". Fergusson wyraźnie podkreślił, że ich gra-usługa będzie opierać się na wypuszczanych kwartalnie sezonach oraz właśnie rozszerzeniach, które pojawiać się będą corocznie. Dodał też, że już teraz mają rozpisane plany na wiele takich dodatków, co oznacza, że to źródełko wyczerpie się nieprędko.

Na obecną chwilę trudno wyrokować, czy tego typu ambicje Blizzarda przyniosą graczom więcej korzyści, czy jednak rozczarowań. Z jednej strony daje to spore pole do rozwoju i nauki na własnych błędach. Z drugiej jednak - sezon pierwszy przyniósł w ogromnej mierze frustrację nawet wśród osób pierwotnie pozytywnie nastawionych i chwalących Diablo IV na premierę. Ponadto nie wiadomo jeszcze, jak ów cykl rozszerzeń będzie wyglądał, na czele z cennikiem. Powoli zbliża się kolejny większy event w postaci zapowiedzianego niedawno Season of Blood, który może dać nam wstępną odpowiedź, czy dalsze wspieranie gry ma w ogóle sens.

Źródło: WCCFtech