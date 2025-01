Path of Exile 2 - najpoważniejszy rywal Diablo IV z przesuniętym terminem bety. Nowy zwiastun na pocieszenie

Podczas gdy Last Epoch miało swoją premierę, a Diablo IV niebawem wejdzie w nową fazę, Grinding Gear Games nadal przygotowuje znakomicie zapowiadającą się drugą część swojej udanej serii. Dotychczasowe prezentacje sporych fragmentów gameplayu zdążyły zrobić w sieci niemałą furorę, a co jakiś czas otrzymujemy kolejne. Tym razem niestety nie wszystkie wieści będą pozytywne, ale przynajmniej rzucimy okiem na kilka interesujących fragmentów rozgrywki.

Beta Path of Exile 2 zostaje przesunięta gdzieś na końcówkę roku, ale w dalszym ciągu czekamy na czerwcową alfę. Twórcy nie zaniedbują przy tym pierwszej części, która wkrótce dostanie nową zawartość.

Początek czerwca miał także dać nam początek bety. Niestety, choć deweloperzy mają się wyrabiać z materiałem, uznali, że potrzebują więcej czasu na przygotowanie go do poziomu, z jakiego sami byliby zadowoleni. Pamiętajmy, że w skład bety wchodzić będzie wszystkie sześć rozdziałów gry, zatem jest nad czym pracować. Niemniej jednak początek wakacji upłynie pod znakiem testów alfa. Ponadto pojawił się zwiastun prezentujący kolejną klasę - Rangera. Cechuje się ona ogromną mobilnością i możliwościami, jeżeli chodzi o rodzaje ataków. Szczególne wrażenie robią ładowane ostrzały, mogące oszołomić nawet większych wrogów.

Ale zważmy na to, że nie samą pracą nad "dwójką" studio żyje. Path of Exile: Necropolis pojawi się 29 marca i wraz z aktualizacją 3.24 wprowadzi mnóstwo nowej zawartości. Wymienić warto na przykład gromadzenie zwłok w tytułowej nekropolii, za co otrzymamy potężne nagrody. Jak to bywa w przypadku większego rozszerzenia, czekają nas też obszerniejsze zmiany pod kątem pewnych aspektów drzewek, a także całkiem sporo typowo endgame'owych atrakcji. Pomimo pewnych zmian w harmonogramie zdecydowanie będzie co robić.

Źródło: WCCFtech