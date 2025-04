Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 28 kwietnia - 4 maja 2025. Wśród premier Pearl, Eternauta oraz Asteriks i Obeliks

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 28 kwietnia - 4 maja 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Eternauta, Asteriks i Obeliks: Walka wodzów, Poza jurysdykcją, anime Róża Wersalu oraz nagradzany horror psychologiczny - Pearl.

Eternauta (The Eternaut) - Sezon 1

Pewnej letniej nocy nad Buenos Aires spada tajemniczy śnieg, który w kilka chwil uśmierca większość mieszkańców miasta i więzi tysiące ludzi w lodowym piekle. Wśród ocalałych znajduje się Juan Salvo, który wraz z przyjaciółmi podejmuje desperacką walkę o przetrwanie. Szybko odkrywają, że śnieżyca była tylko pierwszym krokiem w planie inwazji. Ziemia stała się celem obcej armii, sterowanej przez niewidzialną siłę. Występują: Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra

Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra Światowa data premiery: 30 kwietnia 2025 roku

30 kwietnia 2025 roku Na Netflix od: 30 kwietnia 2025 roku

30 kwietnia 2025 roku Tytuł oryginalny: El eternauta

El eternauta Gatunek: Katastroficzny, Przygodowy, Akcja, Sci-Fi

Katastroficzny, Przygodowy, Akcja, Sci-Fi Kraj produkcji: Argentyna

Argentyna Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Asteriks i Obeliks: Walka wodzów (Asterix & Obelix: The Big Fight) - Miniserial

Cezar nie ustaje w próbach podbicia ostatniej wolnej wioski Galów. Tym razem ma szansę na zwycięstwo, bo druid Panoramiks… zapomina receptury na magiczny wywar. To właśnie dzięki niemu Galowie od lat odpierają ataki Rzymian, czerpiąc siłę z eliksiru, który czyni ich niezwyciężonymi. Asteriks i Obeliks ruszają w pełną przygód podróż, by odzyskać przepis i raz jeszcze pokazać, że spryt i przyjaźń mogą być silniejsze niż rzymskie legiony. Występują: Alain Chabat, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Thierry Lhermitte

Alain Chabat, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Thierry Lhermitte Światowa data premiery: 30 kwietnia 2025 roku

30 kwietnia 2025 roku Na Netflix od: 30 kwietnia 2025 roku

30 kwietnia 2025 roku Tytuł oryginalny: Astérix & Obélix: Le combat des chefs

Astérix & Obélix: Le combat des chefs Gatunek: Animacja, Fantasy, Historyczny, Przygodowy, Akcja, Komedia

Animacja, Fantasy, Historyczny, Przygodowy, Akcja, Komedia Kraj produkcji: Francja, Belgia

Francja, Belgia Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Poza jurysdykcją (Exterritorial)

Sara, była żołnierka sił specjalnych, staje w obliczu największego wyzwania, gdy jej syn znika bez śladu na terenie amerykańskiego konsulatu. Zdesperowana i zdeterminowana, łamie zasady, by na własną rękę prowadzić poszukiwania. Nie wie jeszcze, że z każdym krokiem wciąga się coraz głębiej w mroczny spisek, który może zagrozić nie tylko jej rodzinie, ale i bezpieczeństwu całego kraju. Występują: Jeanne Goursaud, Dougray Scott, Lera Abova, Kayode Akinyemi

Jeanne Goursaud, Dougray Scott, Lera Abova, Kayode Akinyemi Światowa data premiery: 30 kwietnia 2025 roku

30 kwietnia 2025 roku Na Netflix od: 30 kwietnia 2025 roku

30 kwietnia 2025 roku Tytuł oryginalny: Exterritorial

Exterritorial Gatunek: Thriller, Akcja

Thriller, Akcja Kraj produkcji: Niemcy

Niemcy Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Róża Wersalu (The Rose of Versailles)

Anime na podstawie mangi Riyoko Ikedy z 1972 roku, osadzone w realiach burzliwego okresu rewolucji francuskiej. Główną bohaterką jest Oscar François de Jarjayes - córka francuskiego generała, wychowana jak chłopiec, ponieważ w rodzinie zabrakło męskiego potomka. Jako misję wyznaczono jej ochronę Marii Antoniny, która przybywa do Francji, by poślubić przyszłego króla, Ludwika XVI. Jakiś czas po przybyciu na dwór, Maria Antonina zyskuje władzę, a jej beztroskie życie i zamiłowanie do luksusu prowadzą do chaosu. Występują: Miyuki Sawashiro, Toshiyuki Toyonaga, Takuya Eguchi, Banjô Ginga

Miyuki Sawashiro, Toshiyuki Toyonaga, Takuya Eguchi, Banjô Ginga Światowa data premiery: 30 kwietnia 2025 roku

30 kwietnia 2025 roku Na Netflix od: 30 kwietnia 2025 roku

30 kwietnia 2025 roku Tytuł oryginalny: Versailles no Bara

Versailles no Bara Gatunek: Anime, Dramat, Historyczny, Romans

Anime, Dramat, Historyczny, Romans Kraj produkcji: Japonia

Japonia Ocena na portalu IMDb: 8,2/10 (41 ocen)

8,2/10 (41 ocen) Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Pearl

Rok 1918. Pearl mieszka na odciętej od świata farmie w Teksasie, gdzie opiekuje się sparaliżowanym ojcem i żyje pod surowym okiem dominującej matki. W głębi duszy marzy o ucieczce z prowincji i karierze gwiazdy. Jednak jej ambicje szybko zaczynają mieszać się z obsesją, a rzeczywistość traci granice. Film to mroczna opowieść o niespełnionych pragnieniach, samotności i narodzinach szaleństwa. Występują: Mia Goth, David Corenswet, Tandi Wright, Matthew Sunderland

Mia Goth, David Corenswet, Tandi Wright, Matthew Sunderland Światowa data premiery: 3 września 2022 roku

3 września 2022 roku Na Netflix od: 1 maja 2025 roku

1 maja 2025 roku Tytuł oryginalny: Pearl

Pearl Gatunek: Thriller, Horror, Psychologiczny

Thriller, Horror, Psychologiczny Kraj produkcji: USA, Kanada

USA, Kanada Ocena na portalu IMDb: 7,0/10 (139 tys. ocen)

7,0/10 (139 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,0/10 (21 tys. ocen)

7,0/10 (21 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 93% / 83%

Źródło: Netflix