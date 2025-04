Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 21 - 27 kwietnia 2025. Wśród premier Ty, Złodziej klejnotów, Pokémon Horyzonty i Chaos

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 21 - 27 kwietnia 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Złodziej klejnotów: Początek akcji, Pokémon Horyzonty, Chaos, Bomba w superekspresie oraz thriller - Ty.

Bomba w superekspresie (Bullet Train Explosion)

Opis: W pędzącym do Tokio ekspresie wybucha panika - pociąg eksploduje, jeśli zwolni poniżej 100 km/h. Japońskie służby porządkowe ścigają się z czasem, by uratować przerażonych pasażerów, podczas gdy grupa zamachowców, która podłożyła ładunki wybuchowe, domaga się sowitego okupu od rządu.

W pędzącym do Tokio ekspresie wybucha panika - pociąg eksploduje, jeśli zwolni poniżej 100 km/h. Japońskie służby porządkowe ścigają się z czasem, by uratować przerażonych pasażerów, podczas gdy grupa zamachowców, która podłożyła ładunki wybuchowe, domaga się sowitego okupu od rządu. Występują: Tsuyoshi Kusanagi, Kanata Hosoda, Jun Kaname, Machiko Ono, Hana Toyoshima

Tsuyoshi Kusanagi, Kanata Hosoda, Jun Kaname, Machiko Ono, Hana Toyoshima Światowa data premiery: 23 kwietnia 2025 roku

23 kwietnia 2025 roku Na Netflix od: 23 kwietnia 2025 roku

23 kwietnia 2025 roku Tytuł oryginalny: Shinkansen Daibakuha

Shinkansen Daibakuha Gatunek: Thriller, Kryminalny, Akcja

Thriller, Kryminalny, Akcja Kraj produkcji: Japonia

Japonia Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Ty (You) - Sezon 5

Opis: Niebezpiecznie czarujący mężczyzna ze skłonnością do obsesji posuwa się do drastycznych kroków, by wkroczyć w życie kobiet, które go fascynują. Błyskotliwy menadżer księgarni, Joe, poznaje młodą, aspirującą pisarkę Beck. Wykorzystując media społecznościowe, zaczyna zbierać informacje na jej temat, by zbliżyć się do niej jak najskuteczniej. Serial powstał na podstawie bestsellerowej powieści Caroline Kepnes. W obsadzie także Zach Cherry, znany z roli w serialu Rozdzielenie.

Niebezpiecznie czarujący mężczyzna ze skłonnością do obsesji posuwa się do drastycznych kroków, by wkroczyć w życie kobiet, które go fascynują. Błyskotliwy menadżer księgarni, Joe, poznaje młodą, aspirującą pisarkę Beck. Wykorzystując media społecznościowe, zaczyna zbierać informacje na jej temat, by zbliżyć się do niej jak najskuteczniej. Serial powstał na podstawie bestsellerowej powieści Caroline Kepnes. W obsadzie także Zach Cherry, znany z roli w serialu Rozdzielenie. Występują: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Zach Cherry, Anna Camp, Griffin Matthews

Penn Badgley, Victoria Pedretti, Zach Cherry, Anna Camp, Griffin Matthews Światowa data premiery: 9 września 2018 roku

9 września 2018 roku Na Netflix od: 24 kwietnia 2025 roku

24 kwietnia 2025 roku Tytuł oryginalny: You

You Gatunek: Thriller, Psychologiczny, Romans

Thriller, Psychologiczny, Romans Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 7,7/10 (326 tys. ocen)

7,7/10 (326 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,0/10 (85 tys. ocen)

7,0/10 (85 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 92% / 75%

Pokémon Horyzonty (Pokémon Horizons) - Sezon 2

Opis: Serial osadzony w kultowym uniwersum Pokémonów. Dwoje młodych poszukiwaczy przygód przemierza nieznane krainy, odkrywając zapomniane tajemnice i spotykając Pokémony oraz Poké Balle, jakich jeszcze nigdy nie widzieli.

Serial osadzony w kultowym uniwersum Pokémonów. Dwoje młodych poszukiwaczy przygód przemierza nieznane krainy, odkrywając zapomniane tajemnice i spotykając Pokémony oraz Poké Balle, jakich jeszcze nigdy nie widzieli. Występują: Minori Suzuki, Megumi Hayashibara, Daiki Yamashita, Yuka Terasaki

Minori Suzuki, Megumi Hayashibara, Daiki Yamashita, Yuka Terasaki Światowa data premiery: 12 kwietnia 2024 roku

12 kwietnia 2024 roku Na Netflix od: 25 kwietnia 2025 roku

25 kwietnia 2025 roku Tytuł oryginalny: Poketto Monsutā

Poketto Monsutā Gatunek: Anime, Przygodowy, Fantasy, Komedia, Familijny

Anime, Przygodowy, Fantasy, Komedia, Familijny Kraj produkcji: Japonia

Japonia Ocena na portalu IMDb: 7,5/10 (1,2 tys. ocen)

7,5/10 (1,2 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,5/10 (96 ocen)

6,5/10 (96 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Złodziej klejnotów: Początek akcji (Jewel Thief - The Heist Begins)

Opis: Mistrz złodziejstwa podejmuje się misji kradzieży legendarnego diamentu Czerwone Słońce Afryki. To, co zaczyna się jako misternie zaplanowany skok, szybko przeradza się w pełną napięcia grę podwójnych zagrań i zmiennych lojalności. Pomysłowy oszust Rehan staje do walki o przetrwanie, próbując przechytrzyć swojego sadystycznego rywala, Rajana. Bitwa na spryt, odwagę i zdradę dopiero się rozpoczyna.

Mistrz złodziejstwa podejmuje się misji kradzieży legendarnego diamentu Czerwone Słońce Afryki. To, co zaczyna się jako misternie zaplanowany skok, szybko przeradza się w pełną napięcia grę podwójnych zagrań i zmiennych lojalności. Pomysłowy oszust Rehan staje do walki o przetrwanie, próbując przechytrzyć swojego sadystycznego rywala, Rajana. Bitwa na spryt, odwagę i zdradę dopiero się rozpoczyna. Występują: Saif Ali Khan, Jaideep Ahlawat, Kunal Kapoor, Nikita Dutta

Saif Ali Khan, Jaideep Ahlawat, Kunal Kapoor, Nikita Dutta Światowa data premiery: 25 kwietnia 2025 roku

25 kwietnia 2025 roku Na Netflix od: 25 kwietnia 2025 roku

25 kwietnia 2025 roku Tytuł oryginalny: Jewel Thief: The Heist Begins

Jewel Thief: The Heist Begins Gatunek: Thriller, Przygodowy, Akcja

Thriller, Przygodowy, Akcja Kraj produkcji: Indie

Indie Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Chaos (Havoc)

Opis: Gdy operacja narkotykowa wymyka się spod kontroli, zmęczony życiem detektyw Walker zanurza się w mroczne zakamarki przestępczego półświatka, który powoli przejmuje władzę nad miastem. Po nieudanej akcji staje się celem kilku wrogich sił, bezlitosnego syndykatu, skorumpowanego polityka i własnych kolegów po fachu. Próbując uratować syna wpływowego polityka, uwikłanego w brutalną transakcję, odkrywa sieć korupcji i zdrady. W roli głównej Tom Hardy, znany z trylogii Venoma w uniwersum Marvela.

Gdy operacja narkotykowa wymyka się spod kontroli, zmęczony życiem detektyw Walker zanurza się w mroczne zakamarki przestępczego półświatka, który powoli przejmuje władzę nad miastem. Po nieudanej akcji staje się celem kilku wrogich sił, bezlitosnego syndykatu, skorumpowanego polityka i własnych kolegów po fachu. Próbując uratować syna wpływowego polityka, uwikłanego w brutalną transakcję, odkrywa sieć korupcji i zdrady. W roli głównej Tom Hardy, znany z trylogii Venoma w uniwersum Marvela. Występują: Tom Hardy, Lockhart Ogilvie, Quelin Sepulveda, Justin Cornwell

Tom Hardy, Lockhart Ogilvie, Quelin Sepulveda, Justin Cornwell Światowa data premiery: 25 kwietnia 2025 roku

25 kwietnia 2025 roku Na Netflix od: 25 kwietnia 2025 roku

25 kwietnia 2025 roku Tytuł oryginalny: Havoc

Havoc Gatunek: Akcja, Thriller, Kryminalny

Akcja, Thriller, Kryminalny Kraj produkcji: Wielka Brytania, USA

Wielka Brytania, USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: Netflix