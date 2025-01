Flintlock: The Siege of Dawn - action RPG w otwartym świecie od twórców Ashen na blisko 10-minutowym materiale z rozgrywki

W roku 2018 studio A44 Games wypuściło Ashen - dość skromną, ale całkiem nieźle przyjętą wariację souls-like z naciskiem na kooperację. W tym roku zaś przygotują projekt zdecydowanie ambitniejszy. Miał on wyjściowo ukazać się dobre kilka miesięcy temu, ale deweloperzy dołączyli do ekip, które uznały za stosowne wycofać się z przepełnionego wielkimi hitami owego okresu. Wszystko wskazuje na to, że faktycznie czeka nas letnia premiera.

Twórcy podzielili się trwającym ponad dziewięć minut gameplayem Flintlock: The Siege of Dawn, przedstawiając świat w grze i kilka kluczowych dla mechanik aspektów, z walką na czele.

Punktem napędzającym fabułę we Flintlock: The Siege of Dawn jest przebudzenie bogów pewnej krainy po długim okresie nieobecności. Nie jest to niestety zbyt korzystne dla mieszkańców Kian, jako że zostają jednocześnie skazani na zagładę - na ich świat spadają sprowadzone z zaświatów nieprzeliczone hordy nieumarłych, masakrujących wszystko na swej drodze. Wcielamy się w pragnącą zemsty członkinię niewielkiego ruchu oporu - czyli wojsk Koalicji. Wraz z Enkim, przypominającym lisa towarzyszem, wspieramy niedobitki ludzkości, szukając sposobu na pokonanie wszechmocnych sił, które odwróciły się od nich.

W tym trzecioosobowym action RPG w otwartym świecie magia idzie ręka w rękę z technologią, toteż na podorędziu będziemy mieli zarówno broń palną, magię, jak i stal. Twórcy określają Flintlock jako "souls-lite" - istotą systemu walki ma być wypracowanie płynnego stylu i uczenie się różnorodnych ataków poszczególnych przeciwników. Docelowo ma to nam pozwolić na tworzenie rozbudowanych kombinacji składających się nierzadko na natarcia z broni białej, karabinu czarnoprochowego i specjalnego pistoletu przygotowanego na nieumarłych.

W nasze ręce trafią także np. granaty, a wszystko to ma ze sobą organicznie współistnieć (przykładowo, amunicja uzupełniana jest dzięki walce wręcz). Możemy liczyć na zaawansowane pojedynki, stosując wypady, kontrataki tudzież riposty i trafienia krytyczne. Pewne odmiany ataków rozczłonkowują pancerz wroga, a wspiera nas też Enki ze swoimi unikalnymi mocami, które również można rozwijać w miarę budowania z nim więzi. Jeśli chodzi o eksplorację, raczej niczym nie zostaniemy zaskoczeni - ot, po drodze będziemy oswobadzać większe regiony, co odblokuje interakcje z mieszkańcami. Jako że po latach wojny waluta praktycznie straciła na wartości, kluczowe znacznie ma mieć reputacja. I tu dochodzimy do chyba najdziwniejszego przedstawionego aspektu. Otóż punkty reputacji - której mnożnik podbijamy poprzez np. unikalne ataki i manewry, tracimy narażając się na cios, a całość resetuje się po "spieniężeniu" dorobku - jest w zasadzie kluczem do wszystkiego. Kupujemy za nie przedmioty, nabywamy zdolności i wzmacniamy broń. Cóż, na razie brzmi to dosyć dziwacznie, ale być może w praktyce nabierze większego sensu... W każdym razie poniżej znajdziecie rzeczony materiał.

Źródło: A44 Games (Youtube)