Remedy Entertainment zdradza nowe szczegóły związane z Condorem, projektem live service będącym spin-offem Control

Studio Remedy ma za sobą bardzo aktywny rok. Nie chodzi bowiem jedynie o znakomitego Alana Wake'a II. Przykładowo, wreszcie udało im się uzyskać pełną kontrolę nad marką Control. Samo to z miejsca otworzyło im drzwi do wielu ciekawych możliwości. Nie wszystkie oczywiście będą postrzegane przez graczy jednoznacznie pozytywnie. W ciemno można zakładać, że kontrowersje wywoła Condor - i to na starcie, przez wzgląd na charakter przedsięwzięcia.

Condor ma być docelowo grą-usługą stawiającą na kooperację. Akcja powiązana będzie bezpośrednio ze światem z Control, a twórcy mają regularnie wprowadzać różnej maści usprawnienia.

Jedną z pozycji, na jakie aktualnie czekamy ze strony Remedy Entertainment, jest kontynuacja Control - na ogół bardzo dobrze ocenianej gry z roku 2020, która znajduje się w tym samym uniwersum, co Alan Wake (czego mogliśmy doświadczyć także podczas rozgrywki w drugą część). Niemniej twórcy uznali, że to w żadnym razie nie wystarczy i oprócz tradycyjnego sequela pojawi się Condor - także na silniku Northlight. Tam gracze otrzymają szansę na zmierzenie się z paranormalnymi zjawiskami z nieco innej perspektywy.

Ponownie trafimy do Najstarszej Siedziby - zamkniętej placówki należącej do Federalnego Biura Kontroli (FBK), w której odpieraliśmy różne wariacje złowrogiego Syku (Hiss), wcielając się w Jesse Faden w Control. Tym razem deweloperzy zaproszą nas do wspólnego odpierania zagrożenia przy pomocy zbieranego sprzętu. Ostatecznie zrezygnowano z pomysłu wprowadzania Condora na rynek jako free-to-play, choć zapewnia się, że cena nie będzie zbyt wygórowana. W grę wchodzić też mają niesławne mikrotransakcje, co sprawia, że wielu z nas już na wstępie nie będzie miało specjalnej chęci na zgłębianie Remedy Connected Universe w ten sposób. W każdym razie premiera ma się odbyć na konsolach PS5 i Xbox Series X|S oraz na pecetach.

Źródło: VGC