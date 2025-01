Remedy Entertainment z wynikami sprzedażowymi za poprzedni kwartał. Plany co do serii Alan Wake, Control i Max Payne

Rok 2023 obfitował w sukcesy ekipy z Finlandii. Oczywiście w głównej mierze to zasługa drugiej części Alana Wake'a, która zatriumfowała zarówno na polu artystycznym, jak i komercyjnym. Poprzednie dwanaście miesięcy nakreśliły dodatkowo najbliższą przyszłość studia - czekamy chociażby na remake kultowych pierwszych odsłon serii Max Payne. Był to też okres pewnych inwestycji, toteż sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana choćby pod kątem finansowym.

Remedy Entertainment podsumowało swój poprzedni kwartał pod kątem finansowym. CEO studia opowiedział także o planach związanych z najważniejszymi dla nich markami.

Ostatnio Remedy udostępniło swój kwartalny raport przypadający na okres pomiędzy wrześniem a grudniem zeszłego roku. Co ciekawe, pomimo Alana Wake'a II - który został najlepiej sprzedającym się tytułem studia, i to przy tak dużej konkurencji na rynku - przychód firmy, jak i jej rentowność zmniejszyły się w stosunku do 2022 roku. Duży w tym udział miała inwestycja w odświeżenie Project Vanguard (obecnie Kestrel), dotychczasowego free-to-play, pamiętajmy także o wykupienie pełnych praw do Control. Ale z drugiej strony Alan Wake II odzyskał lwią część zainwestowanych funduszy wskutek współpracy z Epic Games Store, dzięki czemu Finowie mogą w tym roku zawalczyć o znacznie lepsze rezultaty pod tym kątem.

Jak przyznał CEO Tero Virtala, posiadanie pełnych praw zarówno do serii Alan Wake, jak i Control daje mnóstwo możliwości. Przede wszystkim skupią się na rozwijaniu ich, by przyciągnąć więcej odbiorców oraz "generować przychody i zyski na wyższym poziomie". Co więcej, w dalszym ciągu trwają prace nad Control 2 oraz Codename Condor - grą kooperacyjną w uniwersum tejże serii - skupiając się na elementach walki, mechaniki czy, w przypadku samego Control, rozbudowywaniu świata. Na "etapie produkcyjnej gotowości" znajduje się także remake Max Payne 1 i 2. Virtala ma nadzieję, że wspomniane projekty osiągną wyższy etap jeszcze w trakcie pierwszej połowy obecnego roku. A pamiętajmy, że przed nami jeszcze przecież dwa DLC do Alana Wake'a II - uzupełniające opowieść Night Springs oraz Lake House.

