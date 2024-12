Control - studio Remedy Entertainment wykupi pełne prawa do marki. Nie jest jasne, kto będzie wydawcą drugiej części gry

Studio Remedy Entertainment jest znane przede wszystkim z trzech serii gier: Max Payne, Alan Wake i Control. Wydany w październiku zeszłego roku Alan Wake 2 odniósł niemały sukces i to pomimo tego, że pozycja jest dostępna ekskluzywnie w Epic Games Store. Zysk ze sprzedaży okazał się na tyle duży, że Remedy podjęło decyzję o wykupieniu od 505 Games praw do marki Control. Otwiera to drogę do wielu możliwości wydawniczych dla powstającej kontynuacji.

Remedy Entertainment zapłaci około 17 mln euro za pozyskanie pełni praw do marki Control. Studio rozważa różne opcje wydawnicze dla powstającej drugiej części gry oraz multiplayerowego spin-offu serii.

W ramach transakcji fińskie studio wejdzie w posiadanie wyłącznych praw do publikowania, dystrybucji, marketingu i innych aspektów działalności związanych z marką Control. Dotyczy to nie tylko wydanej w 2019 roku pierwszej części gry, ale także powstającej od pewnego czasu kontynuacji oraz wszystkich przyszłych produktów osadzonych w tym uniwersum. Nabyte prawa obejmują także multiplayerowy spin-off serii, określany nazwą kodową Condor. Transakcja opiewa na łączną kwotę około 17 mln euro. Jak podaje Remedy, jest to nieco więcej niż suma wydana do tej pory przez 505 Games na produkcję Control 2 oraz Condor. Płatność zostanie rozłożona na trzy raty. Cała kwota trafi do pierwotnego wydawcy w przeciągu roku.

505 Games pozostanie wydawcą Control w okresie przejściowym, czyli do 31 grudnia 2024 roku. Po upływie tego terminu firma nie będzie już otrzymywała żadnych wpływów ze sprzedaży gry. Jak deklaruje Remedy Entertainment, przejęcie pełni praw do marki pozwoli studiu negocjować w przyszłości lepsze warunki wydawnicze z innymi podmiotami. Rozważana jest także możliwość rezygnacji z zewnętrznego wydawcy i własnoręczne opublikowanie nadchodzących gier z serii. Nie można wykluczyć także dalszej współpracy z Epic Games. Będzie się to jednak wiązało prawdopodobnie z ponownym ograniczeniem do wyłącznie jednej platformy dystrybucji cyfrowej, co nie jest korzystne dla graczy.

