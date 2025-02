Alan Wake 2 - jeden z dodatków fabularnych może okazać się pomostem dla gry Control 2

Wczoraj do sprzedaży trafiła kolejna długo wyczekiwana gra - Alan Wake 2. Produkcja studia Remedy Entertainment może pochwalić się nie tylko bardzo wysoką jakością oprawy graficznej, ale również niebanalną fabułą oraz wyśmienitym klimatem, który autentycznie przyciąga przed ekrany monitorów oraz telewizorów. Od dłuższego czasu wiemy, że Alan Wake 2 będzie wspierany po premierze i podobnie jak poprzednie dzieło Remedy - Control - otrzyma dwa fabularne dodatki. Wcześniej jednak, nie licząc ich nazw, nie wiedzieliśmy czego właściwie się po nich spodziewać. Teraz jednak Remedy odkryło pierwsze karty.

Alan Wake 2 otrzyma dwa fabularne dodatki - Night Springs oraz Lake House. Opis drugiego sugeruje, że będzie on stać się fabularnym łącznikiem z kolejną grą studia Remedy, czyli Control 2.

Alan Wake 2 otrzyma dwa fabularne dodatki (oferowane są one w ramach edycji Deluxe gry jak również upgrade'u, jeśli zdecydowaliśmy się na zakup standardowej wersji gry). Pierwszy to Night Springs, gdzie będziemy wcielać się w różne postacie z uniwersum Alana Wake'a w ramach kolejnych odcinków fikcyjnego programu Night Springs. Spodziewamy się tutaj surrealistycznych lokacji, rozwiązywania kolejnych zagadek oraz mocniejszego nastawienia na walkę. Night Springs na pierwszy rzut oka wygląda jak kompletnie oddzielna historia, nie będąca szczególnie mocno powiązana z fabułą podstawowej wersji gry... choć Remedy może nas tutaj zaskoczyć.

Ciekawszy może być natomiast drugi dodatek fabularny o nazwie Lake House. Jeśli już ktoś rozpoczął grę w Alan Wake 2 to być może natrafił na zamkniętą bramę (jeszcze w 1 rozdziale, nie licząc Prologu) z elektronicznym zamkiem, prowadzącym właśnie do tego tajemniczego miejsca. Lake House należy do Federalnego Biura Kontroli, a więc rządowej organizacji znanej już z gry Control. W podstawowej wersji gry możemy próbować porozumieć się poprzez elektroniczny głośnik, jednak finalnie do żadnej interakcji nie dochodzi i do Lake House nie możemy dotrzeć. Wiemy, że cały teren Cauldron Lake został zamknięty przez FBK w celu przeprowadzania badań, a Lake House ma być głównym obiektem badań nad tym miejscem. Dodatek ten ma ponownie zazębić dwie rzeczywistości - Alana Wake'a oraz Sagi Anderson. Jednocześnie sam fakt, że placówka jest założona i prowadzona przez Federalne Biuro Kontroli, świadczy o tym, że Lake House może finalnie okazać się pomostem fabularnym dla Control 2 (następne dzieło Remedy należące do wspólnego uniwersum), a wątki tam rozpoczęte, będą w jakimś stopniu kontynuowane w nadchodzącym dziele. Czy tak faktycznie się okaże, dowiemy się w 2024 roku, kiedy to Lake House zadebiutuje na rynku..

Źródło: Remedy