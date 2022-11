Control 2 oficjalnie zapowiedziany przez Remedy Entertainment. Gra zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X|S i PlayStation 5

Remedy Entertainment bez wątpienia ma teraz ręce pełne roboty. Wiemy już, że twórcy pracują nad drugą częścią przygód Alana Wake'a, a także nad pełnym remakiem legenadarnych dwóch pierwszych gier Max Payne. Jest więc na co czekać, a to jeszcze nie koniec nowości od tego dewelopera. Wspomniane studio zapowiedziało właśnie grę Control 2, która będzie kontynuacją ciepło przyjętego tytułu akcji z 2019 roku. Co już wiadomo o tym tytule?

Control 2 jest obecnie w fazie koncepcyjnej. Gra powstaje w oparciu o autorski silnik Northlight i zostanie wydana na PC oraz konsole Xbox Series X|S i PlayStation 5. Przybliżona data premiery nie została ujawniona.

Control 2 powstanie przy dużej pomocy studia 505 Games, które maczało już palce przy pierwszej części Control. Tym razem udział włoskiej firmy będzie znacznie większy niż przedtem, bowiem do jej zadań będzie należało m.in. przygotowane wersji konsolowych gry. Wstępny budżet na rozwój gry wynosi 50 mln euro. Remedy zachowa prawa do własności intelektualnej gry, aczkolwiek wszelkie koszty, inwestycje czy przychody netto generowane przez Control 2 zostaną równo podzielone między oba podmioty. Póki co nie wiemy nic o samej grze - projekt jest obecnie w fazie koncepcyjnej.

Oto, co mówią Rami i Raffi Galante, współdyrektorzy Digital Bros Group/505 Games: "Cieszymy się, że możemy pogłębić naszą współpracę z Remedy i wspólnie kontynuować historię sukcesu Control. Od czasu premiery w 2019 roku Control sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. [...] Control to największa inwestycja, jaką kiedykolwiek poczyniło 505 Games, dlatego zajmuje ona szczególne miejsce w naszych sercach. Jesteśmy wdzięczni całej społeczności graczy, która uczyniła Control tak długotrwałą i uwielbianą grą, i jesteśmy jeszcze bardziej podekscytowani pracami nad Control 2". Gra powstaje w oparciu o autorski silnik Northlight i zostanie wydana na PC oraz konsole Xbox Series X|S i PlayStation 5. Przybliżona data premiery nie została ujawniona.

Źródło: Remedy