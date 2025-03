Alan Wake 2 w końcu z oficjalnymi danymi na temat sprzedaży. To najszybciej sprzedająca się gra studia Remedy

Alan Wake 2 zadebiutował na rynku pod koniec października 2023 roku i określony został mianem jednej z najlepszych gier ubiegłego roku, przynajmniej pod względem narracji, wątków fabularnych oraz oprawy audio-wizualnej, robiącej niemałe wrażenie. Twórcy ze studia Remedy Entertainment jednak przez długi czas milczeli w kwestii danych sprzedażowych swojej produkcji. Przypominamy, że Alan Wake 2 dostępny był (i nadal jest) wyłącznie w dystrybucji cyfrowej, z pominięciem fizycznych kopii pudełkowych.

Alan Wake 2 sprzedał się w liczbie 1,3 miliona egzemplarzy, stając się tym samym najszybciej sprzedającą się grą studia Remedy.

Studio Remedy w oficjalnym komunikacie prasowym potwierdziło liczbę sprzedanych kopii gry Alan Wake 2. Okazuje się, że pod koniec 2023 roku był to równy milion egzemplarzy, jednak na początku lutego tego roku liczba ta wzrosła do 1,3 miliona sztuk. Alan Wake 2 sprzedaje się zatem dobrze w dłuższej perspektywie czasu i według słów CEO studia, tak będzie również w kolejnych miesiącach. Przy okazji podkreślono, że w ciągu pierwszych dwóch miesięcy obecności na rynku, Alan Wake 2 sprzedał się o 50% lepiej (i 3-krotnie lepiej w dystrybucji cyfrowej, co nie powinno dziwić, wszak Alan Wake 2 nie jest dostępny w fizycznej wersji, zatem gracze są zmuszeni do wyboru cyfrowej wersji) niż Control w ciągu czterech miesięcy od chwili rozpoczęcia sprzedaży. Ten drugi sprzedał się łącznie w 4 milionach egzemplarzy.

Dochód netto (jak zostało to określone w komunikacie prasowym) ze sprzedaży gry wyniósł 100 milionów euro, który został podzielony pomiędzy studiem Remedy, a wydawcą w postaci Epic Games Publishing. W artykule prasowym wspomniano również o kolejnych projektach studia, w tym Control 2 oraz remake dwóch pierwszych części Max Payne. Wszystkie te tytuły jeszcze w pierwszej połowie 2024 roku powinny wejść na kolejny etap produkcyjny. W międzyczasie tworzone są fabularne dodatki do Alan Wake 2, które rozszerzą główną oś scenariusza: Night Springs (premiera późną wiosną 2024) oraz Lake House (prawdopodobnie jesień 2024).

Źródło: Remedy Entertainment