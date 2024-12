Alan Wake 2: The Final Draft, czyli tryb Nowej Gry Plus połączony z nowym zakończeniem, trafi do gry za kilka dni

Alan Wake 2, podczas gali The Game Awards, otrzymał łącznie trzy statuetki w kategoriach najlepszej narracji, najlepszego kierunku artystycznego oraz najlepszej reżyserii. To z pewnością ogromne wyróżnienie dla studia Remedy Entertainment oraz samego Sama Lake'a, który zresztą nie ukrywał wzruszenia podczas gali. W trakcie The Game Awards nie zabrakło występu wspólnie z Old Gods of Asgard, ale jednocześnie potwierdzono na wydarzeniu informacje na temat "The Final Draft", a więc wyjątkowo rozbudowanej wersji Nowej Gry Plus.

Alan Wake 2: The Final Draft zadebiutuje już 11 grudnia, a więc w najbliższy poniedziałek. Tryb ten zaoferuje nie tylko Nową Grę Plus, ale także bardziej rozbudowane zakończenie gry z dodatkowymi wątkami.

The Final Draft do gry Alan Wake 2 wprowadzi dwie najważniejsze nowości. Pierwsza to tryb Nowej Gry Plus, gdzie będziemy mogli raz jeszcze przejść przygodę z całym zebranym wcześniej ekwipunkiem, zarówno dla Alana Wake'a jak również Sagi Anderson. Mowa w tym wypadku o broniach, bransoletkach (tylko dla Sagi) oraz odblokowanych wcześniej zdolnościach. Tryb Nowej Gry Plus aktywuje także najwyższy poziom trudności - Koszmar. Ważną adnotacją jest to, że ekwipunek nie będzie dostępny od samego początku gry. Ten będzie dostępny, gdy znajdziemy pierwsze pudełko na buty (a więc i pierwsze bezpieczne miejsce, w którym możemy ręcznie zapisać stan gry).

The Final Draft wprowadzi również zmiany do samej warstwy fabularnej. W trakcie gry natrafimy na nowe strony maszynopisu, niedostępne przy pierwszym przejściu gry. Dodatkowo The Final Draft zmodyfikuje zakończenie, poprzez wprowadzenie zupełnie nowych wątków. Z jednej strony doprecyzują one pewne wydarzenia z finału, ale jednocześnie dodadzą nowe poszlaki, które będą kontynuowane w późniejszym czasie (dodatki DLC: Night Springs oraz Lake House). The Final Draft wprowadzi również rozmaite poprawki błędów oraz nieco poprawi wydajność gry. Dodatek będzie darmowy dla posiadaczy gry, a premierę zaplanowano na 11 grudnia 2023 (przyszły poniedziałek), na godzinę 19 czasu lokalnego.

New Game Plus update for #AlanWake2 will be released on next Monday!



New ending

Retain all unlocked weapons, Charms and upgrades

New Nightmare difficulty level

New Manuscript pages and video content



Read the blog post for more details: https://t.co/JMoFGxn5Ux pic.twitter.com/F3v4sdYhIB — Alan Wake 2 (@alanwake) December 8, 2023

Źródło: Remedy