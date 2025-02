Alan Wake 2 - jak bardzo grafika wersji konsolowej różni się od komputerowej? Szybkie porównanie PC kontra PlayStation 5

Alan Wake 2, po długim oczekiwaniu, jest już dostępny zarówno na PC jak również konsolach obecnej generacji w postaci PlayStation 5 oraz Xbox Series. Jeszcze przed premierą sporą i gorącą dyskusję wywołały wymagania sprzętowe na PC. Te okazały się nadzwyczaj wysokie, choć jednocześnie na maksymalnych ustawieniach graficznych możemy liczyć na bardzo wysokiej jakości oprawę graficzną. Pomimo wysokich wymagań, Alan Wake 2 jest jednak dostępny również na względnie tanich konsolach. Jak bardzo oprawa graficzna uległa pogorszeniu względem high-endowych zestawów PC?

Jak bardzo oprawa graficzna Alan Wake 2 na konsolach różni się względem komputerów? Sprawdzamy to w szybkim porównaniu PC kontra PS5.

W przypadku konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X, do dyspozycji mamy dwa tryby obrazu. Pierwszy to Quality, a drugi to Performance. W jednym i drugim przypadku skorzystano z techniki skalowania AMD FSR 2 w trybie Balanced. W przypadku trybu Quality, obraz jest przeskalowany z rozdzielczości 2259x1270 do 3840x2160 pikseli. Z kolei w trybie Performance skalowanie odbywa się z bazowej rozdzielczości 1506x847 do 2560x1440 pikseli. Nie są to może imponujące wyniki, ale w tym roku wyszło przynajmniej kilka gier, które mogły pochwalić się jeszcze niższą rozdzielczością wejściową. Oprócz oczywistego faktu wyższej rozdzielczości, tryb Quality na konsolach oferuje bogatszą roślinność (ta jest odpowiednikiem ustawień High z PC; w przypadku Performance jest to odpowiednik Medium), nieco bardziej szczegółowe cienie oraz lepszą jakość wolumetrycznej mgły. Również geometria obiektów prezentuje się lepiej w porównaniu do trybu Performance (widać to dobrze na porównaniu numer 2). Tryb Quality oferuje w miarę stabilne 30 klatek na sekundę (oprócz kilku momentów, gdzie na ekranie aż roi się od efektów graficznych; wówczas odczuwalne są spadki wydajności), natomiast tryb Performance dąży do 60 klatek na sekundę, ale w tym wypadku framerate na PlayStation 5 jest mniej stabilny niż w trybie Quality. Z tego, co można już wyczytać i zobaczyć w sieci, edycja na Xbox Series X wypada tutaj lepiej, oferując płynniejszy framerate w trybie wydajności. Konsolowa edycja, bez względu na wybór trybu jakości bądź rozdzielczości, odznacza się jednak pewną przypadłością, a mianowicie bardzo mocnym flickeringiem w niektórych miejscach (najbardziej rzuciło mi się to w oczy w budynkach w Bright Falls), będącym skutkiem połączenia niskiej jakości postprocessingu z użyciem techniki skalowania AMD FSR 2.

Jak natomiast prezentuje się konsolowa edycja na tle komputerowej? Jeśli na PC wyłączylibyśmy całkowicie Ray Tracing, to najbardziej w oczy rzuci się ogólnie większa szczegółowość, lepsza jakość tekstur czy cieni. Największą różnicę robi z całą pewnością Path Tracing, jednak tutaj wymagany jest już bardzo wydajny komputer, a i tak nie obejdzie się bez wykorzystania techniki NVIDIA DLSS w połączeniu z Frame Generation, by na topowych obecnie kartach graficznych uzyskać dosyć dobry framerate. Odbicia RT robią wrażenie przede wszystkim wysoką rozdzielczością (niestety bez tychże odbić, edycja konsolowa prezentuje się fatalnie, jeśli chcemy spojrzeć np. w lustro - wówczas zaobserwujemy tylko delikatną poświatę poruszającej się postaci, poza tym wszystko jest niewidoczne). Jest jednak z odbiciami RT jeden problem, choć rzadko występujący. Zdarzy się bowiem sytuacja, gdy w odbiciu RT zobaczymy inny obiekt, niż ten który faktycznie powinien zostać odbity. Na porównaniach nr. 5 oraz 10 widać, że odbicie samochodu w RT w rzeczywistości prezentuje nam inne auto niż to, które stoi przy kałuży. Czy zatem edycja konsolowa prezentuje się zauważalnie gorzej niż na PC? Wbrew pozorom nie jest aż tak źle, a spokojnie można również powiedzieć, że Alan Wake 2 na konsolach został lepiej dopracowany, niż chociażby Control, którego ustawienia graficzne były zwykle odpowiednikiem LOW z PC, a czasem nawet poniższej najniższych detali z komputerów. Bez względu na to gdzie zagramy, możemy liczyć na wysokiej jakości oprawę graficzną. Tak samo możemy liczyć na znakomity klimat, wprost wylewający się z ekranu oraz pogmatwaną i trzymającą w napięciu warstwę fabularną. Alan Wake 2 wydaje się być pozycją obowiązkową dla fanów nie tylko twórczości Kinga, ale przede wszystkim takich seriali jak Twin Peaks czy Detektyw.

PS. Proszę nie przejmować się wyższą luminancją na PlayStation 5. W trybie SDR, Alan Wake 2 zarówno na PC jak i konsolach ma dokładnie taką samą jasność. Screeny w przypadku wersji PS5 zostały bazowo wykonane w trybie HDR (omyłkowo pozostawiłem na początkowym etapie gry, o czym przekonałem się dopiero gdy zacząłem je obrabiać).

