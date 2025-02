Xbox Games Showcase 2024 zostało zapowiedziane. W tle m.in. pierwszy pokaz Call of Duty: Black Ops - Gulf War

Rozpoczynamy maj, a to oznacza że już za około miesiąc rozpocznie się okres w branży gier, podczas której najwięksi wydawcy oraz producenci zaczną pokazywać swoje nowości na drugą połowę roku oraz kolejne lata. Oprócz pokazu Microsoftu, spodziewamy się również ujrzeć ciekawe nowości na konferencji Sony (PlayStation Showcase?) czy ogólnym wydarzeniu Summer Game Fest. Na razie swoją konferencję zapowiedziała pierwsza z wymienionych firm, czyli Microsoft.

Microsoft oficjalnie zapowiedział czerwcową konferencję Xbox Games Showcase, na której zaprezentowane zostaną nowości od studiów firmy, Bethesdy czy Activision Blizzard. Pokaz odbędzie się 9 czerwca.

Konferencja Xbox Games Showcase odbędzie się w tym roku dokładnie 9 czerwca o godzinie 19 czasu lokalnego w Polsce. Zobaczymy zestaw nadchodzących gier, które już zostały zapowiedziane i które dopiero będą po raz pierwszy pokazane. W przypadku tych znanych to możemy oczekiwać m.in. Avowed oraz Indiana Jones and the Great Circle. Według nieoficjalnych informacji jakie pojawiły się w sieci, pierwszy z wymienionych tytułów trafi na rynek w listopadzie, a drugi w grudniu. Wcześniej, bo we wrześniu, do sprzedaży ma trafić dodatek do Starfield o nazwie Shattered Space.

We’re going to be talking about games of course



Tune in to the Xbox Games Showcase followed by [REDACTED] Direct on Sunday, June 9 @ 10am PT: https://t.co/z78G8h75r2 | #XboxShowcase pic.twitter.com/XgOGJy2gLv — Xbox (@Xbox) April 30, 2024

Od dłuższego czasu mówi się także, że tegoroczny pokaz Xbox Games Showcase będzie miejscem dla pierwszej zapowiedzi Gears 6 od studia The Coalition. Pojawią się także wstępne ogłoszenia na 2025 rok, a więc spodziewamy się ujrzeć nowy materiał także z Fable. Główny pokaz potrwa godzinę, a zaraz po nim odbędzie się kolejna transmisja, tym razem dotycząca gry, która zostanie ogłoszona właśnie na Xbox Games Showcase. Obecnie materiał jest promowany jako [REDACTED] Direct, jednak na 99% możemy być pewni, że mowa tutaj o nowym Call of Duty, który według dotychczasowych pogłosek będzie miał podtytuł Black Ops - Gulf War.

Źródło: Microsoft