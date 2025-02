IGN x ID@Xbox Digital Showcase - wszystkie gry niezależne, jakie pokazano na wydarzeniu. Wśród nich 33 Immortals i Centum

Pod koniec kwietnia 2024 roku odbyło się specjalne wydarzenie IGN x ID@Xbox Digital Showcase, na którym niezależni twórcy otrzymali możliwość zaprezentowania swoich gier. Nie wszystkie indyki (ang. indie) były zupełnie nowymi tytułami, ponieważ na pokazie przedstawiono także aktualizacje do znanych produkcji, takich jak Vampire Survivors. Przy okazji ogłoszono, które gry trafią do subskrypcji Xbox Game Pass. Pokrótce można się przyjrzeć całemu zestawieniu.

Druga edycja pokazu gier niezależnych IGN x ID@Xbox Digital Showcase jest już za nami i trzeba przyznać, że zaprezentowano na niej wiele ciekawych gier. Do takich można zaliczyć: 33 Immortals, Astor: Blade of the Monolith, Centum, Keylocker, a także Tails of Iron 2: Whiskers of Winter.

Całe zestawienie gier niezależnych otwiera tytuł akcji z gatunku roguelike, a dokładniej 33 Immortals. Pozwoli on stoczyć wiele walk z potworami, gdzie skład drużyny wyniesie aż 33 osoby. W tej ciekawej sieciowej produkcji rozgrywkę będziemy obserwować z perspektywy znanej z gry Hades. Pojawi się ona w 2024 roku i od razu trafi do abonamentu Xbox Game Pass (XGP). Warto wspomnieć także o grze Astor: Blade of the Monolith, w której przyjdzie nam się wcielić w tytułowego bohatera o imieniu Astor. Pod względem gatunku mamy do czynienia z grą RPG, w której będziemy eksplorować niebezpieczny świat, a przy tym zmierzymy się z mrocznymi siłami, aby ocalić swoją wioskę. Produkcja zadebiutuje już 30 maja 2024 roku i także pojawi się w XGP.

Równie ciekawie prezentuje się surrealistyczna gra Centum, w której charakterystyczny styl wizualny przeplata się z narracyjną, bardzo tajemniczą przygodą. Relacja z narratorem będzie tu kluczowa, a nasze wybory wpłyną bezpośrednio na przebieg rozgrywki. Głównym celem jest ucieczka z więzienia w 100 dni, jednak gra na każdym kroku będzie starała się nami manipulować. Jeśli lubimy turowe gry jRPG, to powinna nam przypaść do gustu produkcja Keylocker, która pochodzi do swojego gatunku w dość niekonwencjonalny sposób. Na pokazie wspomniano również o aktualizacji i nowym DLC do gry Vampire Survivors. Listę gier znajdziemy poniżej, a jeśli chcemy dowiedzieć się jeszcze więcej, to warto zajrzeć pod ten adres.

33 Immortals - Xbox One, Xbox Series X|S, PC (zmierza do Xbox Game Pass)

- Xbox One, Xbox Series X|S, PC (zmierza do Xbox Game Pass) All You Need Is Help - Xbox One, Xbox Series X|S, PC (zmierza do Xbox Game Pass)

- Xbox One, Xbox Series X|S, PC (zmierza do Xbox Game Pass) Astor: Blade of the Monolith - Xbox One, Xbox Series X|S, PC

- Xbox One, Xbox Series X|S, PC Centum - Xbox Series X|S, PC

- Xbox Series X|S, PC Commandos: Origins - Xbox One, Xbox Series X|S, PC (zmierza do Xbox Game Pass)

- Xbox One, Xbox Series X|S, PC (zmierza do Xbox Game Pass) Dungeons of Hinterberg - Xbox One, Xbox Series X|S, PC (zmierza do Xbox Game Pass)

- Xbox One, Xbox Series X|S, PC (zmierza do Xbox Game Pass) Fera: The Sundered Tribes - PC (zmierza do Xbox Game Pass)

- PC (zmierza do Xbox Game Pass) The Rewinder - Xbox One, Xbox Series X|S, PC (zmierza do Xbox Game Pass)

- Xbox One, Xbox Series X|S, PC (zmierza do Xbox Game Pass) Firework - PC (zmierza do Xbox Game Pass)

- PC (zmierza do Xbox Game Pass) Depersonalization - PC (zmierza do Xbox Game Pass)

- PC (zmierza do Xbox Game Pass) Keplerth - PC (zmierza do Xbox Game Pass)

- PC (zmierza do Xbox Game Pass) Volcano Princess - Xbox Series X|S, PC

- Xbox Series X|S, PC Hangry - Xbox One, PC

- Xbox One, PC Humanity - Xbox One, Xbox One Series X|S, PC (zmierza do Xbox Game Pass)

- Xbox One, Xbox One Series X|S, PC (zmierza do Xbox Game Pass) Jackbox Naughty Pack - Xbox One, Xbox Series X|S, PC

- Xbox One, Xbox Series X|S, PC Keylocker - Xbox Series X|S, PC

- Xbox Series X|S, PC Lost Records: Bloom & Rage - Xbox Series X|S, PC

- Xbox Series X|S, PC Palworld / nowe stworki - Xbox One, Xbox Series X|S, PC (dostępny w Xbox Game Pass)

- Xbox One, Xbox Series X|S, PC (dostępny w Xbox Game Pass) Promise Mascot Agency - Xbox One, Xbox Series X|S, PC

- Xbox One, Xbox Series X|S, PC Stampede: Racing Royale - Xbox Series X|S, PC

- Xbox Series X|S, PC Sulfur - Xbox One, Xbox Series X|S, PC

- Xbox One, Xbox Series X|S, PC Tails of Iron 2: Whiskers of Winter - Xbox One, Xbox Series X|S, PC

- Xbox One, Xbox Series X|S, PC Times & Galaxy - Xbox One, Xbox Series X|S, PC

- Xbox One, Xbox Series X|S, PC Vampire Survivors / Laborratory update / Contra: Operation Guns (DLC) - Xbox One, Xbox Series X|S, PC (dostępny w Xbox Game Pass)

Źródło: Xbox Wire