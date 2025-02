Hades II - Supergiant Games zaprezentowało rozgrywkę na 3-godzinnym materiale

Twórcy znakomitego Hadesa - a wcześniej Bastionu, Transistora i Pyre - wchodzą w kolejną fazę prac nad drugą częścią swojego najbardziej cenionego projektu. Chodzi oczywiście o testy techniczne, w których udział wziąć może część graczy. Po raz pierwszy w swojej historii zespół rozwija jedno uniwersum, zamiast działać przy tworzeniu kolejnego. Już teraz możemy przyjrzeć się całkiem pokaźnym partiom rozgrywki - a to dzięki specjalnemu pokazowi od twórców.

Hades II otrzymał dłuższy pokaz wstępnej wersji gry przeznaczony w szczególności dla osób, które nie wezmą udziału w technicznym teście.

Ogólnie rzecz biorąc, Supergiant Games nie rezygnuje z podejścia preferowanego przy pierwszej części roguelike'a - również czeka nas Early Access, a dopiero potem właściwa premiera. Nim jednak dojdzie i do tego, możecie zapisać się na techniczny test. Co jasne, zgłoszenie się nie musi oznaczać przyjęcia. Ale najwyraźniej deweloperzy chcą koniecznie pokazać tę wersję drugiego Hadesa jak największej liczbie osób. Dyrektor kreatywny Greg Karsavin i reżyser Amir Rao udostępnili stream, na którym znajduje się ich rozgrywka.

Tym razem kierować będziemy nie Zagreusem, a Melinoë, preferującą walkę przy pomocy kostura oraz specyficznego rodzaju magii - już samo to znacząco zmienia rozgrywkę w stosunku do poprzedniej części, gdzie podstawą były poszczególne oręże. Ale tak jak w pierwszej części, przyjdzie nam korzystać ze wsparcia greckich bóstw w poszczególnych podejściach. Pojawią się rzecz jasna nowe twarze, a przy tym zupełnie inne rodzaje ataków. Głównym celem Melinoë będzie źródło całego zamieszania, czyli tytan czasu Chronos, który z jakichś powodów porwał Hadesa. Jak przystało na przedstawiciela gatunku, większość naszych postępów w trakcie walk jest zerowana, ale da się wykupywać pewne stałe usprawnienia. Można to zrobić w podziemnej kryjówce, do której trafiamy po każdej porażce. Twórcy udostępnili siedem różnych podejść, co daje naprawdę sporo informacji - zwłaszcza jeśli nie planujecie brać udziału w testach:

Źródło: Supergiant Games (Youtube)