Hades II - nowy tytuł studia Supergiant Games z ważnymi szczegółami. Poznaliśmy orientacyjną datę premiery Early Access

Na rynku funkcjonują od lat, zachwycając fanów oryginalnymi pomysłami i jednocześnie demonstrując, że aby stworzyć coś ciekawego, nie trzeba koniecznie posiadać ogromnych zasobów finansowych. Koniec końców u Supergiant Games wszystko sprowadza się do świeżej wizji i sprawnego żonglowania gatunkami. Ale dopiero Hades rozbił bank, stając się największą pozytywną niespodzianką 2020 roku. Nie dziwią zatem plany kontynuacji.

Supergiant Games ogłosiło, że Hades II zadebiutuje we wczesnym dostępie w drugim kwartale 2024 roku zarówno na Steamie, jak i Epic Games Store.

Samo ogłoszenie tej gry w trakcie poprzedniej edycji The Game Awards stanowiło pewne zaskoczenie. W końcu jak dotąd utalentowani deweloperzy za każdym razem wypuszczali zupełnie inny tytuł. Wygląda jednak na to, że wciąż mają co nieco do powiedzenia w swojej wersji mitologii. Tym samym uniwersum zostanie poszerzone, a my zagramy tym razem bohaterką. Supergiant Games dotąd w spokoju pracowało nad projektem, nie zdradzając niczego więcej. Dopiero teraz podali nam przybliżoną datę premiery Early Access.

Jak możemy przeczytać na blogu twórców, Hades II ma posiadać mniej więcej taką zawartość, jak poprzednia odsłona. Dlatego też nie chcą wypuszczać produktu na odpowiednim poziomie - nawet jeżeli wczesny dostęp z samej swojej definicji nie jest pozycją skończoną. Co więcej, nim w ogóle do tego dojdzie, zaplanowano specjalne techniczne testy, aby upewnić się, że gdy przyjdzie co do czego, pierwsi gracze będą mogli cieszyć się płynną rozgrywką. Idea rozwoju projektu się w takim wypadku nie zmienia, jedynie teraz obiecujący roguelike wystartuje od razu nie tylko na Epic Games Store, ale i na Steamie. Po premierze wersji Early Access drugi Hades będzie się rozwijał wraz z kolejnymi update'ami przy ścisłym feedbacku społeczności. Na razie zarys nowej historii znamy jedynie z tej oto zeszłorocznej zapowiedzi:

