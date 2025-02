Homeworld 3 - twórcy zaktualizowali wymagania sprzętowe. Poznaliśmy też plany dalszego wsparcia dla gry

Produkcja gry Homeworld 3 trwa już od blisko pięciu lat. Premiera sfinansowanej częściowo za pomocą zbiórki społecznościowej produkcji była już kilkukrotnie przekładana. Wszystko jednak wskazuje na to, że kontynuacja legendarnej serii kosmicznych RTS-ów trafi wreszcie do graczy 13 maja bieżącego roku. Twórcy zaktualizowali w związku z tym podane wcześniej wymagania sprzętowe i podzielili się planami dotyczącymi dalszego rozwoju gry.

Homeworld 3 będzie miał niższe wymagania sprzętowe niż początkowo zakładano. Różnice dotyczą przede wszystkim procesorów. Twórcy zapowiedzieli także, że tytuł będzie wspierany przed długi czas.

Ostatnie przesunięcie daty premiery zostało dobrze wykorzystane przez deweloperów. Wprowadzono szereg zmian na bazie uwag, które przekazali fani serii po zapoznaniu się z wersją demonstracyjną. Dokonane zostały także optymalizacje wydajności. W zaktualizowanych wymaganiach sprzętowych uwagę zwraca obecność słabszych niż poprzednio procesorów, a w przypadku niektórych ustawień także kart graficznych. Zmiany objęły praktycznie wszystkie kategorie detali, zatem po grę będą mogli sięgnąć posiadacze także nieco gorszych konfiguracji sprzętowych. Twórcy zalecają teraz przynajmniej procesor Intel Core i5-6700 lub AMD Ryzen 5 1600X, kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 lub Intel ARC A380 oraz 12 GB RAM. Taka konfiguracja ma pozwolić na rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i w niskich ustawieniach detali. Do rozdzielczości 2160p i ustawień Ultra najlepiej posiadać procesor Intel Core i7-12700K lub AMD Ryzen 7 7700X, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 lub AMD Radeon RX 6900 XT oraz 16 GB RAM. Dużo wyższe są oczywiście wymagania zakładające wykorzystanie Ray Tracingu.

Wymagania minimalne Wymagania zalecane Wymagania

wysokie Wymagania

ultra Ustawienia graficzne Niskie Średnie Wysokie Epickie Rozdzielczość 1080p 1080p 1440p 2160p Procesor Core i5-6700K

Ryzen 5 1600X Core i5-9600K

Ryzen 5 3600X Core i7-11700K

Ryzen 7 3800X Core i7-12700K

Ryzen 7 7700X Karta graficzna GeForce GTX 1060

Radeon Radeon RX 480

ARC A380 GeForce GTX 1080 Ti

Radeon RX 5700

ARC A580 GeForce RTX 2070 S

Radeon RX 6600 XT

ARC A770 GeForce RTX 3080

Radeon RX 6900 XT RAM 12 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM VRAM 6 GB VRAM 8 GB VRAM 8 GB VRAM 12 GB VRAM System operacyjny Win 10 64-bit

Win 11 Win 10 64-bit

Win 11 Win 10 64-bit

Win 11 Win 10 64-bit

Win 11 Nośnik pamięci 40 GB 40 GB 40 GB 40 GB

Wymagania dla

niskiego Ray Tracingu Wymagania dla wysokiego Ray Tracingu Wymagania dla

ultra Ray Tracingu Ustawienia graficzne Ray Tracing niskie Ray Tracing wysokie Ray Tracing epickie Rozdzielczość 1080p 1440p 2160p Procesor Core i5-9600K

Ryzen 5 3600X Core i7-11700K

Ryzen 7 3800X Core i7-12700K

Ryzen 7 7700X Karta graficzna GeForce RTX 2060

Radeon RX 6600

ARC A770 GeForce RTX 3080

Radeon RX 6900 XT GeForce RTX 4070 Ti S

Radeon RX 7900 XTX RAM 16 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM VRAM 8 GB VRAM 12 GB VRAM 16 GB VRAM System operacyjny Win 10 64-bit

Win 11 Win 10 64-bit

Win 11 Win 10 64-bit

Win 11 Nośnik pamięci 40 GB 40 GB 40 GB

Twórcy podzielili się także planami na przyszłość. Gra ma być wspierana przez długi czas, jednak opublikowane obecnie informacje dotyczą wyłącznie pierwszego roku. Już w czerwcu do gry trafi aktualizacja zawierająca nowe wyzwania i artefakty. W lipcu powinniśmy doczekać się pierwszego płatnego DLC, który wprowadzi między innymi nową frakcję, floty startowe i powiązane z tym artefakty oraz wyzwania. Na sierpień przewidziano kolejną darmową aktualizację z nowymi wyzwaniami, artefaktami, mapami i systemem. Październik to drugie płatne DLC z kolejną nową frakcją. Twórcy mają nadzieję, że w czwartym kwartale bieżącego roku uda im się wypuścić jeszcze trzecie darmowe DLC z podobną zawartością, jak w poprzednich przypadkach. Na 2025 rok zaplanowano z kolei trzecie płatne DLC z jeszcze jedną frakcją i kolejny darmowy dodatek ze standardową zawartością. Grafika przygotowana przez deweloperów zawiera oznaczenie "Year One Pass", więc można założyć, że planowany jest dalszy rozwój gry, ale wiele zależeć będzie zapewne od jej popularności. Cena przepustki sezonowej, dającej dostęp do wszystkich płatnych DLC, ustalono na około 20 dolarów.

Źródło: Blackbird Interactive, WCCFTech