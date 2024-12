Call of Duty: Black Ops - Gulf War - pierwsze informacje na temat przyszłorocznej części popularnej serii gier

Niedawno odbyła się premiera Call of Duty: Modern Warfare III, wyjątkowo kontrowersyjnej odsłony popularnej serii. Gra, która ewidentnie planowana była jako dodatek do ubiegłorocznego Modern Warfare II, finalnie zakończyła jako produkt w cenie premium. Mimo wszystko nie przeszkodziło to po raz kolejny bić rekordów popularności. Tymczasem w sieci już pojawiły się pierwsze doniesienia na temat Call of Duty na 2024 rok, nad którym główną pieczę sprawuje studio Treyarch.

Według nieoficjalnych informacji, przyszłoroczna część Call of Duty to Call of Duty: Black Ops - Gulf War, która pokaże I Wojnę w Zatoce Perskiej w latach 90. XX wieku. Premiera gry powinna odbyć się w 2024 roku.

Treyarch od lat jest najbardziej znane z rozwijania jednej z podserii Call of Duty - Black Ops. Ostatnia część - Black Ops - Cold War - zadebiutowała w 2020 roku i była to pierwsza międzygeneracyjna odsłona Call of Duty. Według doniesień portalu Windows Central, na 2024 rok zaplanowano premierę Call of Duty: Black Ops - Gulf War (tytuł może jeszcze się zmienić). Podtytuł nie jest przypadkowy, bowiem Gulf War jest odniesieniem do I Wojny w Zatoce Perskiej w latach 90. XX wieku, która zakończyła się wyzwoleniem Kuwejtu.

Według Windows Central, możliwość przygotowania kampanii fabularnej w tym okresie pozwoli na szczegółowe i dogłębne zbadanie konfliktu pomiędzy Irakiem a koalicją, w której pierwsze skrzypce odgrywały Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. W trybie multiplayer mielibyśmy zobaczyć z kolei odświeżone mapy z poprzednich odsłon Call of Duty: Black Ops. Powrócić ma również bardziej klasyczna formuła trybu Zombie, z nastawieniem na rundy. Obecnie niestety nie wiemy czy Call of Duty: Black Ops - Guld War będzie ponownie tytułem międzygeneracyjnym, czy może w końcu będzie to część wydana już tylko na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Źródło: Windows Central