Test wydajności Call of Duty: Modern Warfare III - Wymagania sprzętowe po staremu. Zagracie na słabszych maszynach

Chociaż Call of Duty: Modern Warfare III spokojnie mogłoby zostać DLC, bowiem kampanię fabularną ukończymy podczas jednego dłuższego posiedzenia, marka niezmiennie wzbudza zainteresowanie graczy. Zawdzięcza to jednak przede wszystkim modułowi multiplayer, który zbudował wierną społeczność łaknącą kolejnych odsłon, dodatków oraz aktualizacji. Niewiele zmieniło się również w warstwie technicznej. Twórcy wykorzystali silnik graficzny poprzednika (IW 9.0), dlatego rewolucji w oprawie wizualnej trudno oczekiwać. Korzyścią z recyklingu okazuje się natomiast utrzymanie wymagań sprzętowych na poziomie Call of Duty: Modern Warfare II. Ucieszy to zwłaszcza posiadaczy starszych lub słabszych konfiguracji...

Autor: Sebastian Oktaba

Call of Duty: Modern Warfare III jest klasyczną pierwszoosobową strzelaniną, powielającą wszystkie rozwiązania oraz mechaniki charakterystyczne dla poprzedników. Activision Blizzard rękami studia Sledgehammer dokonało kolejnego miękkiego reebotu, ponieważ Call of Duty: Modern Warfare 3 (zapisane arabską zamiast rzymską trójką) pierwotnie debiutowało pod koniec 2011 roku. Jednocześnie twórcy kontynuują wątki zapoczątkowane w odświeżonym Call of Duty: Modern Warfare II, aczkolwiek linia fabularna do najbardziej zaskakujących nie należy. Ponownie ratujemy globalny porządek przed zakusami terrorystów, którzy zdobywają niebezpieczną broń masowego rażenia, wykonujemy kilka ryzykownych zadań, odwiedzamy sporo różnych lokacji itp. Twórcy wykorzystali znane postacie, motywy i zagrywki, dlatego single player Call of Duty: Modern Warfare III spodoba się głównie odbiorcom lubiącym piosenki, które doskonale znają.

Minimalna konfiguracja potrzebna do uruchomienia Call of Duty: Modern Warfare III, bardzo przypomina sprzęt potrzebny do odpalenia Call of Duty: Modern Warfare II. Najniższe ustawienia w rozdzielczości 1920x1080 wymagają procesora z przynajmniej czterem rdzeniami, najlepiej obsługującego osiem wątków, a także karty graficznej pokroju AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 1650. Jeśli chcemy zobaczyć wysokie detale, konieczny będzie nieznacznie mocniejszy procesor, ale znacznie szybszy układ graficzny np. AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060. Dopiero w rozdzielczości 3840x2160 i wysokich ustawieniach wymagania wyraźnie wzrastają, potrzeba bowiem AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 3080. Identyczną konfigurację do powyższych detali znajdziemy również w przypadku Call of Duty: Modern Warfare II, co podkreśla niewielki progres poczyniony w oprawie wizualnej.

Minimum Rekomendowane Entuzjasta Poziom detali Low High Ultra Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 3840x2160 Procesor AMD Ryzen 5 1400 Ryzen 5 1600X Ryzen 7 2700X Procesor Intel Core i5-6600 Core i7-6700K Core i7-8700K Karta AMD Radeon RX 470 Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6800 XT Karta NVIDIA GeForce GTX 1650 GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3080 Zalecany VRAM 2 GB 8 GB 10 GB Pamięć RAM 8 GB 16 GB 16 GB Nośnik SSD 149 GB 149 GB 149 GB

Call of Duty: Modern Warfare III bazuje na autorskim silniku IW 9.0, odrobinę zmodyfikowanym względem poprzednika, jednak poziom oprawy graficznej jest niemalże identyczny. Całość funkcjonuje wyłącznie pod komendą DirectX 12, wykorzystując oświetlenie PBR (Physically-Based Rendering), efekty wolumetryczne, realistycznie odwzorowuje promieniowanie cieplne (noktowizory, celowniki termiczne itp.) czy kaustykę wody. Ponownie zabrakło tutaj ray-tracingu, ostatnio obecnego w Call of Duty: Black OPS Cold War, chociaż dodawał klimatu nocnym misjom i relatywnie niewiele zabierał wydajności. Zadbano natomiast o bogaty pakiet technik związanych z modyfikowaniem wyświetlanego obrazu - NVIDIA DLSS, NVIDIA Image Scaling, Intel XeSS oraz AMD FSR. Partnerem technologicznym dzisiejszego odcinka jest natomiast firma Cooler Master, która dostarczyła do platformy testowej kilka gamingowych produktów.